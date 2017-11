Samsung bromea con Apple en su vídeo del Note 8… y Motorola inventa otro final

Hace unos días llamó mucho la atención el anuncio “Samsung Galaxy: Growing Up” en el que el fabricante coreano se burlaba del iPhone X con una curiosa historia a modo de ficción en la que un chico jóven iba estrenando los distintos modelos de Apple hasta que, ya más adulto, se convencía de usar un Note 8. El vídeo de Samsung combinaba una factura impecable con buena música, buenas secuencias y con un final genial en la que el protagonista cruza la mirada con un usuario de iPhone que lleva un ridículo peinado que imita el “notch” de la pantalla del iPhone X. Pues bien, Motorola, a la que nadie había llamado a esta “guerra” publicitaria, ha publicado un segundo vídeo a modo de respuesta tanto para Samsung como para Apple en el que busca darle un final alternativo al anuncio de la compañía coreana, y de paso mostrar sus Moto Z y sus módulos accesorios Moto Mods como una alternativa todavía mejor al iPhone X y al Note 8.

Para comprender bien el anuncio de Motorola es importante que veas primero el mencionado vídeo de Samsung, no sólo para entender cómo Motorola ha querido jugar con ambos fabricantes (en realidad con Samsung ya que Apple no participa en todo esto) planteando una “mini continuación” de su anuncio en la que se da a entender que los Moto Z son superiores al Note 8.

El vídeo de Motorola comienza con el mismo personaje del anuncio de Samsung mostrando a su pareja cómo se ha hecho con un Note 8 (que es como acaba el primero), pero en ese momento, ella saca de la caja un Moto Z al que acopla el módulo de proyector y ambos ven un vídeo proyectado a gran tamaño. Sin duda, el efecto sería genial de no ser porque no hay muchos usuarios que tengan interés en un módulo que hace de proyector y menos para proyectar en el salón donde es habitual tener un televisor. Así, la idea de Motorola de bromear con el final del vídeo es genial, pero realmente no muestra nada que se pueda considerar más interesante en su smartphone o en sus complementos, de manera que se queda sólo en un intento poco fructífero.

En cualquier caso, si no habías visto el primer vídeo de Samsung merece la pena que lo veas; y si ya lo conocías, está bien ver la respuesta de Motorola aunque deje en evidencia que no tiene un argumento muy sólido para compararse con el Note 8.