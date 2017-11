Trump quiere prohibir los smartphones personales en la Casa Blanca

Usar tu smartphone personal en el trabajo es lo más natural del mundo, ya que es posible que no sea el mismo móvil que usas para trabajar y es el que te mantiene conectado a tus familiares y amigos. En todos los trabajos pueden surgir conflictos por el uso del smartphone personal, pero no tan importantes como los que se dan en instituciones públicas o gubernamentales, o empresas en las que se maneja información sensible. Pues bien, el presidente de EEUU, Donald Trump quiere frenar de una vez la filtración de información desde la Casa Blanca y, según Bloomberg, podría incluso prohibir por completo el uso de smartphones personales, lo que está generando mucha preocupación entre los funcionarios de la administración.

Bloomberg cita declaraciones de hasta siete funcionarios de la administración norteamericana que afirman que Trump contempla prohibir a sus funcionarios el uso de teléfonos móviles personales en el trabajo.

La medida ya está generando mucha controversia porque los funcionarios explican que les dejaría aislados de sus familiares, por ejemplo en situaciones de emergencia, pero no parece estar relacionada con los problemas de filtraciones de información (la obsesión de Trump), sino que busca garantizar una mayor ciberseguridad de los empleados del gobierno federal. Y es que el anuncio de esta prohibición llega justo después de que, el pasado mes de octubre, saliese a la luz que el terminal del del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, podría haber estado comprometido por ciberdelincuentes durante meses que habrían estado espiando sus conversaciones.

La Casa Blanca se aísla frente a posibles ciberataques

Las filtraciones traen de cabeza a la administración Trump. Hasta ahora, los empleados de la Casa Blanca deben dejar sus móviles en casillas especiales antes de asistir a reuniones que incluyan información clasificada o datos sensibles. Si esta medida se lleva a cabo, los empleados deberán abandonar totalmente sus dispositivos personales durante toda su jornada laboral ya que éstos parecen no ser tan seguros como los que provee el gobierno federal.

Los opositores a esta iniciativa recalcan la posibilidad de que todas las conversaciones personales realizadas mediante teléfonos móviles gubernamentales fuesen grabadas y eventualmente hechas públicas en un futuro. Y añaden que la medida les dejaría “totalmente aislados de sus familiares y amigos durante su jornada laboral”, ya que, apuntan, “los teléfonos provistos por la Casa Blanca no permiten enviar mensajes” ni acceder a Google Hangouts o Gmail, con lo que las comunicaciones serían prácticamente imposibles.

¿A quién afectará esta medida?

Se apunta a que esta prohibición se aplicaría a todo el personal de la oficina ejecutiva del presidente Trump, aunque todavía no se sabe si afectará a los altos ejecutivos. No obstante, parece probable que todos los empleados de la Administración de Trump se vean afectados ya que el gobierno parece estar obsesionado con las posibles filtraciones. Tanto es así que, según afirmó el pasado mes de agosto, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, el gobierno de Trump está investigando 27 casos de filtraciones de información clasificada.

Como decimos, la medida no ha sido aún aprobada, pero parece que la ciberseguridad es claramente en una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos.