España quiere crear un ejército de hackers voluntarios

Como ya advierten los expertos en tecnología, las guerras de futuro no se van a librar con bombas y soldados convencionales sino con armas inteligentes, y ciberataques. Se dice que grandes potencias como China o Estados Unidos ya tienen poderosos grupos de “cibersoldados” expertos en defender y atacar sistemas que pueden ir desde infraestructuras críticas como centrales energéticas o servir para espiar a gobiernos de otros países. Pues bien España busca crear un ejército de hackers voluntarios con el que defenderse de posibles ataques de criminales, terroristas o de gobiernos que utilizan tecnología para poner en peligro nuestra seguridad digital que está ya tan ligada a la seguridad física.

Esta iniciativa, llevada a cabo por el Mando Conjunto de Ciberdefensa quiere crear una “ciber reserva” de hackers, un grupo de expertos cuya labor sea defender nuestro país frente a estos ataques cibernéticos cada vez más frecuentes. Ya en 2015, Enrique Ávila, veterano de la ciberseguridad en España y director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, apuntaba a que “con las carencias, tanto presupuestarias como de reclutamiento y formación de talento especializado de nuestras Fuerzas Armadas, no es posible enfrentarse a la tarea de defender el dominio del ciberespacio”.

El proyecto del Mando Conjunto de Ciberdefensa llega meses después de que el propio Gobierno de Rajoy pusiera en marcha la idea: el pasado mes de junio, el Partido Popular decía estar preparando una proposición de ley para crear una “ciber reserva” con miles de hackers y expertos en seguridad informática con los que defender a nuestro país en caso de ciberataques masivos.

Ya en este momento surgieron diversas dudas y miedos. Y es que, muchos expertos en seguridad informática temían que esta propuesta acabase como una “búsqueda de hackers baratos” y no una búsqueda de los mejores expertos del país. Todos esos temores parecen no haberse resuelto y es que, son muchos los hackers que han puesto el grito en el cielo al leer que el MCCD busca contar con un grupo de expertos “para cuando sea necesario” tratándose “de personal extraordinariamente cualificado” pero “el único sueldo sería la satisfacción de defender a su nación, a su Estado. Sólo les cubriríamos los gastos necesarios para que no perdiesen dinero”.

España, puntera en expertos en ciberseguridad y hackers

España cuenta con una cantera de base muy elevada para crear el ejército de hackers la red. De hecho, el equipo español de hackers ha revalidado el título de mejores expertos emergentes en ciberseguridad de toda Europa por segundo año consecutivo. Sin embargo, parece que que los mejores hackers de España, parte clave de este nuevo cuerpo de seguridad, no tienen mucho interés de unirse al ciberejército. Afirman que la iniciativa debería llevarse a cabo con un protocolo que establezca tanto las obligaciones como las compensaciones puesto que los voluntarios deberían dejar de lado su trabajo temporalmente en caso de ser llamados para una misión.

Por su parte, Carlos Gómez López de Medina, general de División y Comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa acude al artículo 30 de la Constitución para apuntar que los españoles “tienen el derecho y el deber de defender a España“, y también que “mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. Pues bien, parece que deberemos esperar para conocer cuáles son esas condiciones y quiénes son los hackers dispuestos a formar parte de esa “ciberarmada española”.