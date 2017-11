LG podría adelantar el LG G7 a la feria CES en enero

Parece que Samsung no es la única compañía con posibilidades de dar la campanada en la feria CES con un nuevo smartphone. Y es que su gran rival LG no quiere tampoco esperar al Mobile World Congress de finales de febrero y podría aventurarse a anunciar a primeros de enero su LG G7 que trataría de competir con el Galaxy S9 y con el resto de teléfonos de gama alta como el Pixel 2 de Google. La nueva información viene del sitio web coreano Business Korea, que afirma que LG tiene ya lista una nueva generación de su familia G y no va a esperar más de la cuenta, y menos cuando el LG G6 se considera ya un móvil “muy de la temporada pasada” (aunque a muy buen precio ahora, eso sí) al no haber siquiera incorporado el último chipset de Qualcomm, el Snapdragon 835.

Así, el LG G7 podría ser la segunda sorpresa del inicio de año y llevará una pantalla con panel P-OLED (como las que equipan el LG V30 y el Pixel 2 XL cuya polémica pantalla está fabricada también por LG), mientras que en su interior incluirá el más potente chipset de Qualcomm, el Snapdragon 845 que se espera se presente también a primeros de año en la misma feria CES de Las Vegas.

La información de Business Korea no hace mucho más énfasis en el móvil de LG porque habla también del Galaxy S9 y el iPhone SE 2, aunque sí señala que la compañía coreana ya vio beneficioso adelantar la presentación de su LG G6 el año pasado (la serie G se solía presentar a principios de verano) y está trabajando para adelantar todavía más el LG G7 y disfrutar de unos meses de “soledad” en el mercado (aunque en esta ocasión Samsung también parece que se va a adelantar).

De ser ciertas estas noticias, lo que queda de duda es quién va a ser protagonista a finales de febrero en la feria Mobile World Congress. Evidentemente se cuenta con Huawei que podría presentar su Huawei P11, y otros fabricantes como Nokia, Sony o Xiaomi podrían tomar una mayor relevancia; aunque también es posible que sea el escenario en el que Samsung introduzca por fin su teléfono plegable, el Galaxy X, de modo que la fería no quedaría “descafeinada”.