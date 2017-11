No hay baja demanda del iPhone X: Apple fabrica medio millón al día

Quizá has leído hace unos días la noticia que señalaba que la demanda del iPhone X no era tan grande como se esperaba, lo que ha permitido a Apple ampliar la lista de países en los que se vende el terminal y con tiempos de entrega de sólo una o dos semanas, frente a las casi 6 semanas que había que esperar cuando se lanzó el terminal. Pues bien, el conocido analista de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, uno de los que mejor reputación tiene en predicciones relativas a la compañía de la manzana, asegura que las mejoras en los tiempos de entrega no tienen que ver con una baja demanda sino con que Apple ha conseguido elevar el ritmo de producción del iPhone X hasta alrededor de medio millón de unidades al día.

Según el analista, la producción del iPhone X en las factorías de Foxconn ha llegado a las 450.000-550.000 unidades frente a las sólo entre 50.000 y 150.000 que había hace uno o dos meses (entre medias, quizá has oído que Foxconn ha sido denunciada por emplear estudiantes en sus fábricas para aumentar esta producción). Entre las causas de los retrasos se contaban la escasez de componentes como las antenas LTE o algunos elementos de la cámara True Depth cuya producción se ha duplicado con respecto a hace un mes.

En definitiva, según el analista, los nuevos datos significan que la distribución del iPhone X durante el último trimestre del año serán entre un 10 y un 20 por ciento superiores a las estimaciones iniciales de la compañía.

Por supuesto, a pesar de que Ming-Chi Kuo tiene un muy buen historial de aciertos con respecto a Apple (fue uno de los pocos que predijo la cámara True Depth y la ausencia de lector de huella en el iPhone X), hay que tomar la información con cautela. Apple asegura que la demanda del iPhone X está superando todas las expectativas, pero su elevado precio y su manejo distinto por la ausencia de botón de home, también parece que están haciendo que algunos prefieran incluso el iPhone 7 que es ahora muy asequible.