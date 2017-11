Bose Sleepbuds, unos auriculares hechos para aislarte del ruido y descansar

Si vives en una zona ruidosa, tu pareja ronca o tus vecinos no son muy respetuosos con el descanso de los demás, seguro que has probado ya tapones para los oídos y otras formas de aislarte para descansar sin interrupciones. Pues bien, el fabricante Bose, muy conocido por sus altavoces, sistemas de sonido y por sus auriculares con cancelación de ruido ha presentado una campaña de financiación colectiva para lanzar los Sleepbuds, unos auriculares que no buscan reproducir mejor la música (y, de hecho, Bose indica que no servirán para oír música) sino sólo para aislarte del mejor modo posible del ruido ambiente y ofrecerte sonidos relajantes que enmascaran los del exterior. Todo ello con una única idea: que duermas más y mejor.

El precio por adelantado de los auriculares es de entre 150 dólares y 185 dólares, y la campaña de financiación en Indiegogo está arrasando ya que ya ha recaudado casi 500.000 dólares de una meta original de 50.000. De hecho, toda la producción inicial está ya vendida según la página de Indiegogo, de manera que no esperes ya encontrarlos hasta febrero del año que viene que es cuando se empezará a entregar el producto y saldrá a la venta a un precio de unos 250 dólares (aunque es probable que el precio final sea algo más bajo).

Como explica Bose en la página del proyecto y en el vídeo publicado en YouTube, los auriculares son los más pequeños que ha fabricado la marca y son muy suaves, blandos y cómodos. Para mejorar al máximo el sueño, utilizan distintas técnicas de aislamiento con sonidos enmascaradores especialmente creados para aislarte de unos ronquidos, ladridos, máquinas, sonido de tráfico, etc. El funcionamiento es muy sencillo ya que se acompañan de una app para el móvil en la que eliges el tipo de sonido que quieres de fondo como el sonido de una cascada o de las olas del mar, y también puedes activar una alarma para que te despierten a una hora determinada.

Como decíamos, los Sleepbuds no se pueden usar para escuchar música y Bose explica que es entre otras cosas para conservar la autonomía necesaria para que puedan funcionar toda la noche. Según el fabricante, con una carga tienes dos noches de sueño y en la caja tienes una carga adicional para los auriculares ya que ésta tiene batería.

En definitiva, parece que se trata de unos súper tapones para los oídos y ciertamente hay que esperar a que estén a la venta para saber si estos Sleepbuds son tan efectivos como prometen, pero si lo son pueden ser la salvación de muchas personas que no consiguen dormir por los ruidos externos.