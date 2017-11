Windows 10 te sugerirá emojis al escribir

Parece que en los últimos años nos estamos teniendo que acostumbrar a que las novedades en tecnología lleguen antes a los smartphones que a los ordenadores. Y es que Windows 10, en su última versión para los usuarios de los programas de pruebas (es decir, en las versiones beta públicas) incluye ya en el teclado la sugerencia de símbolos emoji, como ya hacen sistemas como iOS en los móviles y tabletas de Apple. Como sabes, introducir los emoji en un smartphone suele ser muy fácil porque en cualquier campo en el que puedes escribir tienes a tu alcance los símbolos con sólo seleccionarlos como si fuesen un idioma más. En las últimas versiones, iOS ha introducido las sugerencias de emoji que hacen que, por ejemplo, al poner la palabra “cumpleaños”, te aparezcan sugerencias de símbolos como el de la tarta para complementar el texto o para sustituir a dicha palabra. Pues bien, ahora Microsoft va a introducir esta función en Windows 10, de manera que cuando escribas un mensaje en una aplicación cualquiera te aparezcan también estas sugerencias.

Las nuevas funciones de símbolos emoji sugeridos se han incorporado en la versión Build 17046 y no sólo incluyen estas sugerencias de símbolos en distintos idiomas, sino que puedes abrir un panel de emoji con el atajo tecla Windows más el punto o el punto y coma, y seleccionar varios emoji sin que el panel se cierre hasta que hagas clic en el aspa o pulses la tecla esc para cerrar esta ventana.

Microsoft explica en su nota sobre esta versión de Windows 10 que las sugerencias se descargan junto con el soporte para los idiomas, de manera que si al actualizar no las encuentras es posible que sea porque es un idioma no soportado (estas sugerencias emoji están en 150 idiomas, incluyendo por supuesto el español) o que tengas que eliminar un idioma y volverlo a descargar. No sabemos cuándo se trasladarán estos cambios a una versión estable; pero en todo caso ya sabemos que muy pronto no tendrás que pelearte con el panel de emojis para seleccionar un símbolo sino que el mismo teclado te los sugerirá como hacen los smartphones.