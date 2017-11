OnePlus reniega del Black Friday

Como sabes, hoy se celebra el llamado Black Friday, el “gran día de las compras de EEUU” que se ha extendido a todo el mundo y se ha hecho muy popular también en España. Sin embargo, en cierto modo, la gran popularidad de este Black Friday, que sigue hasta el próximo lunes en que se celebra el llamado “Cyber Monday”, se ha desnaturalizado en parte por los comercios que tratan de hacer más llamativas sus ofertas, inflando los precios en las fechas previas para dar una sensación de mayores rebajas. Pues bien, el fabricante chino OnePlus ha decidido llevar a cabo una campaña de “no campaña” de Black Friday rebajando “un céntimo de euro” su súper terminal One Plus 5T y ha hecho público un mensaje con el título “#NoGames on BlackFriday” en el que explica por qué reniega de las rebajas de esta fecha tan señalada para los aficionados a la tecnología.

Como explica OnePlus, “los juegos psicológicos son muy pesados” y por eso sencillamente tratan de tener buenos productos a precios más justos: “nuestros precios son siempre justos, durante todo el año, para que no tengas que mirar si salen las cuentas. Di no a los juegos de precios durante Black Friday”, señala la marca en su página web.

Así, como decíamos, OnePlus rebaja un simbólico céntimo de euro su mejor teléfono el OnePlus 5T (también es cierto que, habiendo sido presentado hace sólo unas semanas, era difícil pensar que la marca lo rebajase), aunque sí ofrece una oferta de rebaja de un 50 por ciento en su cargador Dash Charge durante 24 horas. “Es lo que podemos hacer”, asegura la compañía, “nosotros ganamos dinero para poder seguir haciendo más productos y dar de comer al equipo. Tú te ahorras dinero y obtienes la mejor experiencia de usuario, sea Black Friday o Jueves Santo.”

El alegato de OnePlus va directo a la línea de flotación de grandes tiendas de electrónica tanto físicas como en Internet que presumen de grandes descuentos en estas fechas y que en ocasiones se han visto que estaban algo manipulados, aunque algunos comercios si han dado ejemplo de transparencia en cuanto a los precios antes y en el Black Friday.

¿Y tú, crees que el Black Friday es puro marketing o hay buenas rebajas de verdad?