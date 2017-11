Apple también prepara un iPhone plegable

Quizá ya sabes que Apple ha tenido que usar una pantalla flexible en su iPhone X (fabricada por Samsung, eso sí) para conseguir eliminar el marco inferior del smartphone, ya que el panel se pliega hacia dentro para eliminar el espacio que requiere el controlador de la pantalla. Pues bien, lo que es más chocante es que Apple está invirtiendo mucho más de lo que se podía esperar en pantallas plegables y, según una nueva patente publicada hoy, podría estar preparando un dispositivo con este tipo de pantalla junto con LG. De este modo, no sabemos si Apple se prepara para un posible futuro en el que los móviles plegables (como el que prepara Samsung, su Galaxy X) sean populares, si tiene una idea distinta de lo que estamos viendo en prototipos y patentes de otras marcas, o si sencillamente está patentando tecnologías para protegerse.

La nueva patente que publica Patently Apple no muestra muchos detalles en lo que se refiere al diseño del dispositivo o los sistemas que se pliegan como bisagras o elementos flexibles, pero sí menciona algunos materiales que podría utilizar su iPhone o tableta plegable. Así, parece que Apple podría usar un panel flexible usando estructuras de nanotubos de carbono.

Según la patente, el dispositivo de plegará hacia dentro como un libro, es decir, al contrario que otros como el recién presentado ZTE Axon M que se pliega hacia fuera (aunque este smartphone usa dos pantallas separadas en lugar de una pantalla flexible). Además, también se dan bastantes detalles de las capas que tendrá el panel flexible, entre las que llama la atención la capa de soporte (que se entiende es la que sirve de sustento a la pantalla) y que estará formada por una aleación de “memoria de forma” o metal amorfo con aberturas que faciliten plegarse por su eje. Esto significa que el propio panel podría no ser flexible en toda su superficie sino sólo en el eje por el que se ha de doblar (lo que puede ser muy beneficioso para que sea más resistente ya que sólo tiene un área flexible).

En definitiva, aunque no se cuenta con que Apple sea uno de los primeros fabricantes en lanzar un smartphone o dispositivo flexible, está claro que está trabajando en estos conceptos en la sombra. Así, probablemente sea Samsung la compañía que primero se atreva a presentar un móvil con pantalla plegable como el rumoreado Galaxy X que podría anunciarse a primeros de enero en la feria CES de Las vegas. Sin embargo, como está pasando con la realidad aumentada, Apple podría estar preparando discretamente su apuesta y no descartes que tenga algún que otro as en la manga para aprovechar estos dispositivos flexibles o plegables.