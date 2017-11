Android envía tu posición a Google incluso cuando desactivas la localización

Quizá has visto alguna película o serie en la que uno de los personajes destruye por completo un smartphone para evitar que le sigan mediante cualquier tipo de sistema de ciberespionaje. Seguramente has pensado que es una exageración, ya que simplemente puedes desactivar la localización del smartphone, ¿no? Pues no es exagerado porque la propia Google ha admitido hoy que, incluso cuando tu móvil Android tiene desactivada la localización, sigue rastreando tu posición a través de las antenas de telefonía. El hallazgo ha sido revelado por Quartz, que asegura que los móviles con el sistema Android de Google llevan desde comienzos de 2017 almacenando la localización incluso cuando tienes la localización desactivada y la compañía puede acceder a estos datos. Ante la noticia, Google ha explicado que esos datos se utilizan únicamente para mejorar el envío de mensajes y las notificaciones “push”, aunque no está claro por qué razón necesita este dato para enviar los mensajes.

Evidentemente, la noticia vuelve a poner en entredicho el respeto por la privacidad de Google, pero el gigante de las búsquedas ha declarado que esos datos de localización nunca han sido utilizados o almacenados y la compañía ha asegurado que está tomando las medidas necesarias para que Android deje de enviar a Google la localización de las antenas de telefonía (que sirven para hallar la posición del móvil, aunque es menos precisa que el GPS), al menos mediante este servicio.

Google ha explicado que en el mes de enero empezaron a usar estos datos de localización de las torres (las células de comunicaciones que transmiten los datos a los móviles) como un dato más “para mejorar la velocidad y el rendimiento de la entrega de mensajes, aunque nunca se incorporó esa información a nuestra red de servicios de sincronización”.

Lo más inquietante es que, según la información, esta información de localización se recopila incluso cuando el móvil no tiene una tarjeta SIM (o incluso cuando se restaura de fábrica) y se transmite cuando sí tiene una conexión a Internet (por ejemplo cuando están en una red Wi-Fi), lo que pone muy en cuestión el argumento de Google.

Como sucede habitualmente en este tipo de casos, es poco lo que los usuarios pueden hacer, aunque como ves, los desarrolladores como Google sí actúan cuando su reputación está en entredicho, por lo que es una buena noticia que los expertos en seguridad y privacidad encuentren estas prácticas poco claras y que haya medios que se hagan eco de ello.