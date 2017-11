WhatsApp revisará la grabación de mensajes de audio para hacerla más cómoda

Si usas WhatsApp para mandar mensajes de voz, seguro que ya sabes que el proceso es muy mejorable. Y es que, el hecho de tener que mantener pulsado el botón de grabación es para muchos un engorro y seguro que más de una vez te ha sucedido que se te escape el botón y el mensaje de audio se quede a la mitad, o al ir a cancelar la grabación no has hecho bien el gesto de deslizar y audio ha sido enviado (por suerte con las últimas versiones ya lo puedes borrar). En cualquier caso, parece que WhatsApp es consciente de que puede mejorar y mucho el modo en que funcionan los mensajes de sonido y prepara una completa revisión para que, entre otras cosas, puedas revisar el chat en el que estás grabando el mensaje al tiempo que lo grabas.

Las nuevas funcionalidades han sido desveladas por el sitio web WABetaInfo que muestra incluso un pequeño vídeo de cómo funcionará la nueva interfaz de grabación y las grabaciones “bloqueadas”. Y es que en un futuro, cuando lleves unos segundos de grabación, podrás bloquear ésta para que continúe mientras revisas si quieres el chat. Después, pulsando el botón enviar mandarás el mensaje y, si lo deseas, puedes borrar la grabación deslizando hacia la izquierda como hasta ahora. De este modo, puedes grabar el mensaje con mucha más tranquilidad sin tener que ir pulsando el botón y revisar además el chat en el que estás.

Según la información, lo que no podrás es ver las fotos del chat, salvo que tengas un iPhone con 3D Touch para tener una vista previa y tampoco parece que puedas revisar otros chats que no sea en el que estás grabando el mensaje. Igualmente, tampoco podrás escribir un mensaje al tiempo que haces la grabación, algo que no parece demasiada limitación (salvo que seas realmente multitarea y seas capaz de escribir una cosa mientras hablas de otra).

En cualquier caso, como sabes, esta nueva forma de grabar los mensajes de audio puede sufrir variaciones hasta que llegue a las versiones finales, pero sólo el hecho de saber que WhatsApp está tratando de mejorarla es una gran noticia.