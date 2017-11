Apple asegura que los animoji sí usan la cámara True Depth del iPhone X

Apple asegura que sus emoji animados sí usan todas las prestaciones de la cámara 3D del iPhone X para hacer el seguimiento del rostro. Y es que a pesar de la polémica surgida después de que algunos, como el famoso “YouTuber” especializado en tecnología Marques Brownlee, asegurarse que los animoji usan sólo la cámara normal RGB, la compañía se ha puesto en contacto con este analista para explicar que el sensor de profundidad se usa para una mayor precisión. Según Apple, el sistema de infrarrojos se utiliza de manera periódica para actualizar el mapa de profundidad del rostro, aunque el resto del tiempo se basa en la cámara RGB (la cámara normal). Así, Apple podría haber realmente hecho que los animoji funcionasen en otros iPhone como el iPhone 8, pero ha querido restringir su uso al iPhone X “porque no querían una experiencia peor con iPhones más antiguos que no tienen esos sensores”.

Así, Apple se escuda en que no quería una experiencia “peor” para sus animoji en los iPhone sin cámara 3D; pero es algo que no cuadra muy bien con el resto de la tecnología ARKit, que como sabes presume de no requerir una cámara 3D como le sucede a la tecnología Tango de Google. El hecho de que los animoji funcionen tapando la cámara 3D se debe a que esta cámara sólo entra en funcionamiento de manera eventual para calcular el mapa de profundidad, aunque sí usa de manera continua la cámara RGB. Si tapas los sensores, se supone que con el tiempo el seguimiento perderá precisión, pero como puedes comprobar, si tapas la cámara RGB el animoji deja de funcionar por completo.

Update: Talked to Apple about Animoji: It does actually use data from the IR and depth sensors for better accuracy. Apple told me they wouldn’t want a worse Animoji experience for other iPhones without those sensors. Props to @reneritchie for this article: https://t.co/Yml7SQ54Eq

— Marques Brownlee (@MKBHD) 15 de noviembre de 2017