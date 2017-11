Los animoji 3D del iPhone X podrían funcionar con cualquier iPhone, pero Apple los ha limitado

Seguro que sabes que una de las prestaciones más aplaudida y comentada del iPhone X no es otra que los emoji animados en 3D o “animoji” que se mueven siguiendo las expresiones de tu rostro y los movimientos de tu cabeza. Pues bien, ¿qué te parecería saber que estos animoji 3D podrían en realidad funcionar con cualquier iPhone moderno como, por ejemplo un iPhone 7? Y es que, según explican medios como The Next Web, en realidad, para esta función, el iPhone X sólo usa la cámara frontal normal y no el sensor de infrarrojos o el llamado “flood iluminator” de la cámara True Depth que son necesarios para el reconocimiento facial Face ID. Así, Apple habría limitado una de las funcionalidades más divertidas de su iPhone X a este terminal sólo por darle exclusividad, cuando podría haberla extendido a toda su gama actual, sin que haya una verdadera necesidad técnica.

De momento, desde el punto de vista técnico, no hay acuerdo en si Apple está realmente o no restringiendo de manera caprichosa esta funcionalidad o si realmente se necesita la cámara frontal del iPhone X para conseguir los animoji. Según prueban expertos en smartphones como Marques Brownlee, los animogi funcionan correctamente incluso tapando todos los sensores menos la cámara RGB normal (puedes ver esto en el vídeo de Brownlee en el minuto 11:40). Por otro lado, está el hecho de que esta funcionalidad usa la tecnología o ARKit y que puede usarse con cualquier cámara posterior, ya sea sencilla o doble, pero curiosamente sólo se puede usar con la cámara frontal del iPhone X.

Así, algunos expertos señalan que Apple quizá requiere la cámara True Depth y de su sensor 3D al iniciar el uso de los animoji para explorar tu rostro; pero lo que parece claro es que no necesita más que el sensor RGB para todo el resto del proceso y para seguir los movimientos del rostro y la cabeza. Así, Apple podría haber extendido los animogi a todos los iPhone, pero sencillamente quería dejarlos en exclusiva para su móvil más exclusivo, lo que no está sentando muy bien a muchos usuarios de sus móviles. La compañía no ha respondido todavía a esta pequeña polémica y no ha dado una razón técnica para limitar sus emoji animados; pero lo que es cierto es que hay programas como MSQRD que también siguen los movimientos del rostro y la cabeza y no necesitan más que una cámara frontal convencional.

En definitiva, los animoji no son más que una característica más o menos simpática pero de poca utilidad. Sin embargo, pensar que Apple la haya restringido de manera artificial no deja en muy buen lugar al fabricante y menos tras presumir de cómo su tecnología de realidad aumentada ARKit funciona con cámaras convencionales, al contrario que la tecnología Tango de Google.