HTC presenta las Vive Focus, sus primeras gafas VR autónomas

Como se rumoreaba, HTC ha presentado las Vive Focus, sus primeras gafas de realidad virtual autónomas que no necesitan un ordenador ni usan un móvil como las carcasas VR como las gafas Daydream VR de Google o las Gear VR de Samsung. Las HTC Vive Focus incluyen un procesador Snapdragon 835, como un smartphone de gama alta, y cuentan con 6 grados de libertad, de manera que puedes moverte por la estancia, girar la cabeza en ambas direcciones sin que sean necesarios sensores o balizas externas, como sucede en las HTC Vive normales, en las que sólo tienes un rango limitado de movimientos. Las gafas se han presentado para el mercado chino y contarán con su propia tienda de contenidos que estará derivada del disponible para las HTC Vive, e incluso podrá compartir juegos con usuarios de estas gafas (además de interactuar con otras gafas iguales).

Las gafas tiene un aspecto que recuerda a las PlayStation VR, cuentan con controladores para las manos que servirán para manejar los entornos virtuales (aunque los controladores sólo tienen tres grados de libertad y no los 6 de las gafas), y lo que no parece que incluyan son los auriculares. Los paneles que utiliza tienen tecnología Amoled, como las “hermanas mayores” (las HTC Vive normales), pero no se ha detallado la resolución y tampoco se conoce el precio, aunque para que te hagas una idea, Facebook ha desvelado recientemente un producto similar, las Oculus Go, con unas características que parecen algo menos avanzadas, pero que tendrán un precio de sólo 200 dólares. Tampoco se conoce la autonomía de las gafas, aunque se cargan con un conector Micro USB, de manera que si las estás utilizando sin moverte de tu silla podrás usarlas conectadas para no tener problema de quedarte sin batería.

Con este anuncio, parece que de momento HTC cancela los planes para lanzar gafas autónomas para la tecnología Daydream VR de Google. En cualquier caso, parece un hardware bastante estándar con un chipset como el Snapdragon 835 que podría adaptarse fácilmente a otras plataformas como Daydream VR, otra cosa es que el precio compense en comparación con una carcasa para el smartphone que es la solución más habitual para una experiencia VR “casual”.