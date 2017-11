Apple incluirá un sensor 3D en la cámara trasera del iPhone para realidad aumentada

Quizá ya te has percatado de que Apple está dando un inusitado impulso a tecnologías como la inteligencia artificial (que es la que permite por ejemplo su reconocimiento facial Face ID) y la realidad aumentada con desarrollos como su ARKit que ya está consiguiendo que se creen espectaculares aplicaciones. Y parece que Apple quiere seguir haciendo más potente su tecnología de realidad virtual y para ello va incorporar un sensor 3D basado en un láser en su cámara principal que le permitirá explorar los objetos y estancias con una mayor precisión. Según Bloomberg, Apple está está desarrollando un sensor 3D para el iPhone de 2019 que mejorará las capacidades para realidad aumentada, algo así como su cámara frontal True Depth, pero destina a explorar en tres dimensiones el exterior, es decir, básicamente lo que hace Google con su tecnología Tango.

Según la información, Apple está buscando proveedores de componentes para esta cámara 3D que usará un sistema muy distinto a la actual True Depth y será más parecido a sensores de tipo “time of flight” que desarrollan compañías como Sony, Panasonic o Infineon y que se basan en un láser que rebota en los objetos, y a través del cálculo de las reflexiones se crea un mapa 3D del entorno. Por supuesto, el sistema está todavía en desarrollo y es posible que Apple decida no incorporarlo en sus iPhone de 2019, entre otras cosas porque todavía puede exprimir las posibilidades de la doble cámara y los acelerómetros para tener información tridimensional del entorno.

De hecho, como quizá sepas, la tecnología ARKit de Apple no requiere de cámara doble y sensores especiales para reconocer el entorno en tres dimensiones y para situar objetos virtuales en ellos con una impresionante precisión. No obstante, la tecnología ARKit tiene algunas limitaciones debido a esta manera de funcionar sin explorar realmente el entorno en 3D. Así, es capaz de reconocer con mucho acierto las superficies horizontales como el suelo o una mesa, pero no tanto objetos o planos verticales como puertas o ventanas.

Por otro lado, el rumor llega justo cuando también se ha vuelto a hablar de que Apple está desarrollando unas gafas de realidad aumentada que serán el siguiente “gran dispositivo” y que integrarán también una cámara 3D para explorar el exterior (y que podría usar la misma tecnología que se va a incorporar en los iPhone).