Apple asegura que el iPhone X tendrá novedades que no imaginamos gracias al software

Como es habitual cada vez que hay un lanzamiento de un producto importante, los ejecutivos de Apple se prestan a algunas entrevistas, como los artistas cuando acaban de presentar un disco o una película. Y en este caso del iPhone X, que ha salido a la venta hace unos días, una de las entrevistas más llamativas la publica ahora la revista Wallpaper con el responsable de diseño de Apple, Jonathan Ive, que ha dejado caer algunas notas muy jugosas sobre cómo va a evolucionar el teléfono de Apple. Y es que, según Jony Ive (la mano derecha de Steve Jobs en Apple), el iPhone X va a ganar funcionalidades dentro de un año que ahora no podemos ni imaginar. El jefe de diseño de Apple asegura que, sin cambiar el hardware, los usuarios del iPhone X van a poder disfrutar nuevas prestaciones más allá de su velocidad, sus cámaras, los emoji animados y el desbloqueo con el rostro.

Por supuesto, las declaraciones de Jonathan Ive se parecen a las que habitualmente realizan ejecutivos de Apple que nos invitan a seguir intrigados con las novedades de la compañía (o en este caso a adquirir su iPhone X), pero te puedes imaginar que muchas de las novedades que puede traer el iPhone X tendrán que ver con su cámara True Depth que ya está sirviendo para hacer avanzar a aplicaciones como el programa Clips de Apple que ha añadido retratos 3D y otros efectos en su última actualización (sólo para el iPhone X, claro).

Curiosamente, Jonathan Ive parece sentirse muy cómodo con el hecho de que el “diseño” del iPhone X se vaya diluyendo al no incluir ya botón alguno en el frontal y convertirse paulatinamente en una pantalla: “Siempre me he sentido fascinado por estos productos que tienen más funcionalidades. Lo que creo que es destacable del iPhone X es que su funcionalidad está tan determinada por el software. Y debido a la naturaleza fluida del software, este producto va a cambiar y evolucionar. En un plazo de 12 meses este objeto será capaz de hacer cosas que ahora no puede. Creo que eso es extraordinario. Creo que entonces echaremos la vista atrás sobre ello y veremos como un punto significativo en cuanto a los productos que hemos desarrollado”, explica Jonathan Ive.

Las declaraciones tienen que ver con cómo el diseñador compara dispositivos como el iPod original y su rueda “click wheel” que en su día fue una revolución en diseño y el iPhone X, con una utilidad mucho más amplia y con un diseño que está definido por el software y puede evolucionar: “Así, aunque me seduce la coherencia y simplicidad y cómo es fácil entender algo como el iPod original, me fascina y me intriga más un objeto que cambia sus funciones profundamente y evoluciona. Eso es muy poco habitual. Eso no pasaba hace 50 años”, sentencia el jefe de diseño de Apple.

Las palabras de Ive, como siempre, nos dejan más intriga que otra cosa, pero se rumorea que Apple está investigando en segmentos como la realidad aumentada y funcionalidades de visión artificial como las que han permitido su reconocimiento facial Face ID. Por otro lado, también parece que en el futuro vamos a ver desaparecer el botón de home de todos los iPhone, lo que a día de hoy quizá no convence a algunos.