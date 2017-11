Energy Earphones 6 True Wireless, auriculares al estilo AirPods por sólo 60 euros

Con la nueva moda de eliminar la conexión minijack de los móviles, quizá te has planteado que es la hora de hacerte con unos auriculares inalámbricos; pero lo cierto es viendo los precios de los más avanzados como los AirPods de Apple, los Pixel Buds de Google, así como otras opciones similares como los IconX de Samsung, casi se quitan las ganas de eliminar los cables de este imprescindible accesorio. Pues bien, hoy el fabricante Energy System, que como sabes está especializado en ofrecer complementos para ordenadores y móviles a buen precio, ha presentado los Energy Earphones 6 True Wireless, con tecnología Bluetooth 4.1 de clase 2, que asegura ofrecen una excelente separación estéreo y calidad de sonido y que tienen un precio de 60 euros.

Cada auricular lleva su propia batería y tienen una autonomía en cada carga de 5 horas, llevan altavoces de 13 milímetros e integran entrada micro USB para cargarse con cualquier cable o batería externa estándar (con los auriculares se suministra un cable con dos salidas para cargar los dos auriculares al tiempo).

El diseño de los auriculares es atractivo, pesan sólo 18 gramos y cuentan con dos ganchos de quita y pon para que la sujeción sea más segura cuando haces deporte. Por otro lado, cuentan con micrófono con reducción de ruido para que los puedas usar como manos libres y se integran con dispositivos Android e iOS (mostrando incluso la carga de batería en los iPhone), así como con ordenadores PC o Macintosh.

Al ser independientes, puedes usar uno sólo para contestar una llamada o compartirlos con otra persona para escuchar música o una conversación por teléfono. Como has podido deducir, no vienen con una caja con una solución de carga tan elegante como los auriculares de Apple o Samsung, pero por el contrario los puedes recargar con cualquier cable estándar de smartphone y un cargador o una batería externa. Los Energy Earphones 6 True Wireless ya están disponibles y el precio, aunque no es el más económico del mercado comparado con los auriculares sin cables más básicos, sí es muy atractivo si lo que buscas son auriculares independientes al estilo de los AirPods de Apple.