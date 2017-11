¿Los Animoji 3D del iPhone X en Android? Todo engaños, no caigas en la trampa

Olvídalo, a día de hoy no hay animoji 3D para Android ni para ningún otro móvil que no sea el iPhone X. Y es que algunos (más de los que nos gustaría) desarrolladores con poco escrúpulos están inundando la tienda Google Play para Android de aplicaciones que prometen los emoji animados que ha incorporado Apple en su iPhone X. Sin embargo, la mayoría de esta aplicaciones solo traerán a tu móvil malware o lo llenarán de anuncios, quizá de un modo que no podrás eliminar con facilidad. En un futuro, seguro que encuentras aplicaciones similares a las de Apple, ya que de hecho hay muchas como MSQRD o Snapchat que permiten animar máscaras con los gestos de tu rostro, y aunque el iPhone X pueda leer tus rasgos faciales con mucha precisión con su cámara TrueDepth, cualquier cámara frontal puede servir con el software adecuado para crear algo parecido a los animoji.

En sitios web como PhoneArena, se han tomado incluso la molestia de instalar docenas de las aplicaciones que aseguran tener algo que ver con los emoji animados para comprobar que ninguna de ellas hace nada parecido al software de Apple y la mayoría sólo sirve para llenar de anuncios tu móvil. Evidentemente, Apple tiene muchas de las tecnologías que usan sus animoji o incluso los propios dibujos, cubiertos con patentes para evitar las copias (aunque los símbolos en sí son parte del estándar Unicode, los dibujos finales son del desarrollador de software ya sea Apple, Google, o los que crean aplicaciones como WhatsApp). Por otro lado, es poco probable que un desarrollador independiente haya tenido tiempo ya para replicar una tecnología similar, aunque no hay duda de que más pronto que tarde empezaremos a ver apps similares tanto para Android como para otros móviles de Apple (salvo que la compañía no las apruebe claro).

Lo más preocupante del asunto es que Google no parece estar poniendo muchos impedimentos para que estas apps o pseudo apps oportunistas se ofrezcan en su tienda oficial, en la que se supone que se realizan controles para comprobar que son programas seguros y no sencillamente engaños para inyectar publicidad. En todo caso, a día de hoy, si quieres grabar un vídeo de un oso panda cantando, necesitas un iPhone X, o puedes conformarte con los efectos y máscaras de MSQRD o Snapchat que están disponibles para todos los móviles.