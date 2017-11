OnePlus reniega de la carga inalámbrica

La carga inalámbrica en los smartphones es una de esas características que no dejan indiferente a los usuarios. Para algunos es genial poder sencillamente apoyar el móvil en una superficie de carga y no tener que acordarse de cables. Sin embargo, para muchos, la carga inalámbrica es demasiado lenta, maltrata la batería por el sobrecaletamiento y, a cambio de no tener que conectar un cable, te impide coger el móvil y usarlo mientras lo estás cargando, algo que puedes hacer con toda normalidad cuando cargas con un cable. Pues bien, aunque Apple se ha sumado a esta moda de la carga inalámbrica, hay fabricantes como OnePlus que siguen renegando de este sistema, entre otras cosas porque como explica OnePlus, su carga rápida Dash es mucho más eficaz y conveniente.

A pesar de que se suele contar la carga inalámbrica como una característica que los usuarios valoran, OnePlus no tiene intención de adoptarla en sus super teléfonos como el OnePlus 5T que está a punto de ser anunciado. Como explica el presidente de OnePlus en su sitio web en un duro post con el título “hablemos de la carga inalámbrica”, los sistemas de carga rápida como su Dash Charge (uno de los más rápidos del mercado) pueden transmitir una potencia de 20 vatios, consiguiendo carga para una jornada de uso en sólo media hora, mientras que el límite teórico de los sistemas de carga inalámbrica están en unos 15 vatios y eso si colocas el móvil en la posición óptima. Además, si en una superficie de carga inalámbrica colocas más de un dispositivo estarás ralentizando todavía más la carga.

La segunda razón que esgrime el presidente de OnePlus es la mayor conveniencia del cable tradicional. Y es que la carga inalámbrica aunque parece dar más libertad al sencillamente dejar el móvil sobre la superficie de carga, en realidad te impide hacer cosas tan sencillas como jugar, ver una película o tomar una foto con el smartphone mientras lo cargas, lo que es en realidad perder la posibilidad de usar el móvil durante muchas horas.

En su publicación, OnePlus no da demasiada importancia al hecho de qu para que su carga rápida funcione correctamente, debe hacerse con el cable y cargador “Dash Charge” del fabricante, lo que hace que en muchas ocasiones no puedas disfrutar de esta carga rápida, aunque la carga inalámbrica suele ser siempre más lenta. Por otro lado, fabricantes como Apple, Samsung o LG incluyen carga rápida al tiempo que tienen también carga inalámbrica, de manera que el usuario puede elegir la que más le conviene en cada momento.

¿Y tú crees que la carga inalámbrica es más conveniente o tiene más pegas que ventajas?