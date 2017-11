Intel ficha al máximo ingeniero de AMD para crear tarjetas gráficas de gama alta

Intel ha perdido la carrera de los chips para móviles que dominan fabricantes como Apple, Samsung o Qualcomm. Sin embargo, el gigante de los chips para ordenadores quiere ser protagonista del mercado de los sistemas gráficos o GPU que lideran empresas como AMD o Nvidia y para ello ha contratado a Raja Koduri, máximo responsable de desarrollo de AMD que trabajará para poner a Intel a la altura de estos gigantes de las tarjetas gráficas de alta potencia. Y es que, como sabes, Intel sí desarrolla sistemas gráficos, generalmente las GPU que van integradas en placa con sus chipset, las Intel Graphics HD, pero se trata de procesadores gráficos de menos potencia y que usan la memoria general del ordenador en lugar de memoria dedicada como las GPU de gama alta. Además, Intel no sólo está pensando en sistemas gráficos como los que usan los ordenadores de gama alta para juegos, realidad virtual o creación de contenidos, sino que que ha creado una nueva división llamada “Core and Visual Computing Group” (que dirigirá Raja Koduri) y que trabajará para desarrollar una arquitectura unificada en todo lo que tiene que ver con procesadores o sistemas de visión e inteligencia artificial como los que desarrolla la compañía Movidius que forma parte de Intel.

Lo más importante e inmediato es que, según su anuncio, Intel se dispone a lanzar tarjetas o procesadores gráficos discretos de gama alta, lo que significa que busca competir codo con codo con las tarjetas Radeon y GeForce de AMD y Nvidia, lo cual tiene mucho sentido si tiene en cuenta que es uno de los componentes más caros que hay en los ordenadores de gam alta o para tareas exigentes como el diseño 3D o los juegos. Hace sólo un par de días, Intel ha anunciado una nueva gama de procesadores Intel Core que integrarán en el mismo módulo un sistema gráfico de AMD y están orientados a ultraportátiles; pero está claro que Intel no se conforma con integrar las GPU (sistemas gráficos) de AMD, sino que quiere desarrollar las suyas propias y ha fichado para ello al máximo ejecutivo de AMD.

El currículum de Raja Koduri es impresionante y ha trabajado en Apple entre los años 2009 y 2013, ayudando precisamente a hacer la transición a las pantallas Retina en los ordenadores de la manzana. Previamente, este ingeniero trabajó ya en ATI, el fabricante de sistemas gráficos que fue después adquirido por AMD y su trabajo será desarrollar no sólo el hardware (los chips) sino afinar el software (los drivers) de los sistemas gráficos de Intel que se consideran habitualmente uno de los puntos débiles de sus GPU.