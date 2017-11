Las tabletas siguen en descenso y sólo Apple crece

Quizá has visto con sorpresa cómo Apple ha sido capaz de seguir haciendo crecer las ventas de sus tabletas iPad en el el último trimestre fiscal con un aumento de más de un 11 por ciento. Pues la sorpresa es todavía mayor si tienes en cuenta que en su conjunto, el mercado de las tabletas no ha hecho otra cosa que descender durante 12 trimestres consecutivos. La caída interanual es de un 5,5 por ciento ya que durante el último trimestre se han vendido 40 millones de tabletas en todo el mundo, frente a los 42,3 millones de unidades que llegaron a manos de los consumidores en el mismo periodo de 2016. Con ello, como puedes deducir, la posición de Apple se afianza todavía más y la compañía de la manzana sigue líder con una cuota de mercado que aumenta de un 21,9 por ciento a un 25,8 por ciento.

Una de cada cuatro tabletas es un iPad

Así, Apple con 10,3 millones de unidades de iPad vendidas durante el trimestre, no sólo vende una de cada cuatro tabletas del mercado sino que si se tiene en cuenta el precio medio mucho más elevado de sus iPad, puedes ver que en lo que respecta a ingresos su dominio es todavía mucho mayor.

Tras Apple, como viene sucediendo desde hace años, se sitúa Samsung, que con 6 millones de unidades consigue acaparar un 15 por ciento del mercado. Sin embargo, a pesar de haber lanzado productos con precios asequibles como las Galaxy Tab A y Tab E, ha sufrido un descenso de ventas del 7,9 por ciento si se compara con el mismo trimestre de 2016.

En tercer lugar en la tabla de IDC se sitúa Amazon, que como sabes tiene una estrategia de precios muy agresivos con sus tabletas Fire que parten de precios de sólo unos 60 euros. Así, las ventas del gigante del comercio electrónico crecieron un 38,7 por ciento con respecto al año pasado y ha alcanzado 4,4 millones de unidades. Tras Amazon, sólo aparecen ya Lenovo y Huawei, igualadas con 3 millones de unidades y con crecimientos respetables de un 9 y un 19 por ciento respectivamente, lo que afirma que son dos marcas que siguen mejorando su posición en un segmento que se está poniendo muy complicado.

En definitiva, el mercado de tabletas sigue descendiendo, aunque eventualmente llegará una estabilización. Resulta obvio que, salvo en el caso de los modelos “Pro”, con prestaciones avanzadas para creación de contenidos y productividad, las tabletas son un dispositivo al que no se le exige una gran potencia y que no requiere un ritmo de renovación frecuente ya que habitualmente son usadas en el hogar para consultar Internet o para jugar en el caso de los más jóvenes. Además, hay que tener en cuenta que, con los smartphones creciendo ya hasta las 6 pulgadas, la necesidad de un dispositivo más grande es cada vez menor y los que tienen un móvil de gran pantalla no suelen necesitar una tableta.