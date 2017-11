Usuarios devuelven su iPhone X porque no consiguen acostumbrarse a su manejo

Imagina lo que puede ser llevar meses esperando a tener un súper smartphone como el iPhone X, pagar más de 1.100 euros por él y al cabo de un par de días de por fin tenerlo en tus manos, darte cuenta de que sencillamente no te acostumbras a él y tener que devolverlo. Pues es precisamente lo que le ha sucedido al menos a un par de ciudadanos estadounidenses que, según PhoneArena, no han conseguido adaptarse al manejo del iPhone X por su ausencia de botón de home y que tampoco consiguen acostumbrarse al “notch” o el corte en la zona superior de la pantalla.

Según explica la noticia, en el sur de Florida, en EEUU, un usuario con las iniciales SP ha decidido devolver su iPhone X recién recibido y regresar a su anterior terminal. Según este usuario, cuando fue a devolver el smartphone comprado a su operador, era además la segunda persona que lo hacía ese mismo día.

Curiosamente, este usuario no hace comentario alguno del reconocimiento facial Face ID, que es uno de los puntos que se esperaba pudiera causar fricción entre los usuarios acostumbrados al lector de huella, y sí elogia lo atractivo de los emoji animados o “animoji” que ha puesto de moda el nuevo iPhone. Según el testimonio, que evidentemente es de momento un caso aislado, la pantalla OLED del iPhone X no es mucho mejor que la pantalla del iPhone 6S y el “notch” es muy molesto entre otras cosas porque no permite que se muestre el porcentaje de batería. Sin embargo, los gestos que requiere el iPhone X y que sustituyen a la pulsación del botón de home, han sido la razón más definitiva para devolver el móvil. Las palabras del usuario, que dice ser un “fan convencido” de Apple han sido más o menos las siguientes:

“Soy el mayor fan de Apple y aún así estoy decepcionado con el X. Conseguí el mío el viernes, y lo he devuelto hoy (domingo). El “notch” es súper molesto, el panel OLED no es tan superior al LCD que tiene mi iPhone 6S Plus, no muestra el porcentaje de batería porque no tiene espacio, molestos gestos de deslizamiento, etc. Lo único chulo y divertido del teléfono son los animoji. También me ha molestado que no venga con accesorios de carga rápida. Cuando fui a mi operador a devolverlo, era la segunda persona que devolvía un X. Un fin de semana decepcionante.”

Por supuesto, es una opinión que de momento parece aislada, pero algunos análisis de diseño y usabilidad como el de Co.Design han sido muy críticos con el iPhone X por los compromisos que ha tenido que adoptar Apple con el smartphone como el corte en el panel que “arruina” el concepto de frontal todo pantalla y hace que muchas aplicaciones no se adapten correctamente. Además, el reconocimiento facial sólo sirve para resolver de un modo distinto un problema que ya estaba resuelto por el lector de huella de manera más elegante y los nuevos gestos complican el manejo para los que están muy acostumbrados a los iPhone tradicionales.

En cualquier caso, como puedes ver en el vídeo publicado por la propia Apple, el manejo de los gestos del iPhone X no es en absoluto complicado y han sido concebidos para hacer muy intuitivo el móvil, aunque seguramente necesitarás unos días para acostumbrarte a su manejo, lo que no parece demasiado inconveniente si a cambio llevas uno de los más atractivos y avanzados móviles del mercado, ¿no crees?