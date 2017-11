iPhone X: así es por dentro

Hoy es el día en el que las primeras unidades del iPhone X empiezan a llegar a los que los reservaron nada más abrirse la venta por adelantado, y los expertos de iFixit se han afanado ya para despiezar uno hasta los límites razonables. El objetivo no es sólo enseñar todos los secretos del interior del iPhone X sino, de paso, mostrar las posibilidades que tendrás de repararlo en caso de que se estropee o se rompa, por ejemplo el cristal de su pantalla o el posterior. El despiece del iPhone X es, además de muy esperado, sorprendente ya que Apple ha usado por primera vez una batería con dos células separadas y en forma de L (tal y como mostraban sus patentes de hace tiempo) y una placa base en dos capas, una técnica que no usaba desde el iPhone original.

La batería compuesta de dos piezas permite aprovechar mejor el espacio interior y tiene una capacidad total de 2.716 mAh, lo que no es mucho para un móvil Android, pero es incluso superior a la capacidad del iPhone 8 Plus que tiene 2.691 mAh. El otro elemento novedoso, la placa lógica o placa base en dos capas, hace que este elemento tenga un tamaño de sólo un 70 por ciento del tamaño que tiene la del iPhone 8 Plus, aunque al separar sus capas crece hasta casi el doble con un 135 por ciento de la superficie que tiene la placa del iPhone de más tamaño.

Por supuesto, el despiece tiene especial interés no sólo por lo novedoso del iPhone X sino por conocer las interioridades de elementos como la cámara 3D frontal y los emisores de infrarrojos y el “iluminador de flujo” que conforman el Face ID que ha sustituido al lector de huella. Como sabes, el sistema funciona en una secuencia que implica el emisor de infrarrojos y la cámara para detectar que hay un rostro y después el iluminador emite puntos luminosos con un láser que son leídos para comprobar que es en efecto el rostro del usuario.

El despiece de iFixit muestra que Apple, como está siendo ya habitual, el cambio de la pantalla es relativamente sencillo y directo, al igual que el de la batería, ya que son los elementos que más habitualmente requieren una reparación o sustitución. La pantalla se puede cambiar sin tener que tocar la cámara True Depth que como sabes es delicada y requiere que todos los elementos trabajen con una gran precisión. Sin embargo, como apuntan algunos análisis del iPhone X y el propio de iFixit, el diseño de la trasera en cristal hace que se dupliquen las probabilidades de un cristal quebrado y, en el caso de la trasera, la sustitución requiere desmontar por completo el iPhone.

En definitiva, iFixit da un índice de reparabilidad de un 6 sobre 10, el mismo que tenía el iPhone 8, lo que no es una mala nota en total, si se compara con el Note 8 de Samsung que obtuvo un 4 o el Essential PH-1 de Andy Rubin que sólo obtuvo un punto, lo que significa que es prácticamente irreparable.