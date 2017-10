Está claro que Google tiene uno de los móviles más interesantes de la temporada, el Google Pixel 2 XL que cuenta con un diseño impecable sin apenas marcos, con la máxima potencia de un móvil Android, una carcasa con marco “apretable” para lanzar el asistente Google Assistant (que ya está en castellano) y con la que puede ser la mejor cámara de la temporada un año más. Sin embargo, parece que Google está teniendo algunos problemas de inmadurez en la producción del Pixel 2 XL y algunos usuarios se han quejado de una pantalla con un tono inconsistente o que se deteriora y ahora también con problemas en el sonido al grabar vídeo. Pues bien, hoy Google ha asegurado que todo se va a solucionar: los terminales defectuosos se van a reemplazar (si el problema es la pantalla) y el problema del sonido se resolverá con una actualización de software.

Ya el año pasado, Google tuvo algunos problemas con el sonido de los Pixel y con el nuevo Pixel 2 XL se están reproduciendo problemas similares. Sin embargo, esta vez no se trata del sonido con el altavoz sino que el sonido al grabar vídeo se recoge de manera incorrecta: demasiado comprimido y algunos usuarios lo describen como “delgado e inusable”. El problema no se da de manera constante sino que aparece en algunas grabaciones, por lo que se cree que con la actualización de software que promete Google se corregirá (algo que no se consiguió en muchos casos en el Pixel del año pasado). Por otro lado, tampoco es un problema generalizado ya que la mayoría de sitios web en los que se ha probado el Pixel 2 XL no hablan de problema alguno con el sonido.

A día de hoy, no se ha mencionado problema de ningún tipo en el modelo Pixel 2 (fabricado por HTC y con un diseño más tradicional), pero en cualquier caso, todo parece deberse a los habituales problemas de fabricación de las primeras unidades que está produciendo LG. No obstante, si en las próximas semanas vas a hacerte con un Pixel 2 XL, comprueba que no tiene problemas en el sonido o la pantalla para asegurarte de que no es una unidad afectada.