Apple despide a un ingeniero por un vídeo de su hija Youtuber

Si eres empleado de Apple y tienes una hija con afición por ser “Youtuber”, ándate con ojo, porque a uno de los ingenieros que ha trabajado en el desarrollo del iPhone X, le ha costado su puesto un inocente vídeo realizado por su hija adolescente. Se desconoce el nombre completo del ingeniero despedido; pero la joven se llama Brooke Peterson y en su vídeo muestra, en primera persona, una mañana de compras con una visita a las oficinas de Apple en Cupertino en las que, en un momento dado, muestra muy superficialmente el iPhone X de su padre y cómo funcionan algunos aspectos como la multitarea o la cámara.

Lo curioso es que cuando se publicó este vídeo, el iPhone X había sido ya presentado y muchos periodistas había podido probarlo y publicar vídeos creados con los terminales que Apple dispone para la prensa tras su presentación oficial. El momento en el que muestra el iPhone X es totalmente inocente y su padre está presente, aunque algunos expertos señalan que se puede ver “información sensible” de la compañía en las notas y en las notificaciones.

Tras el despido del ingeniero por violar las políticas de confidencialidad, su hija ha publicado un segundo vídeo en el que se queja de cómo ha reaccionado Apple y explica que toda la responsabilidad es suya y no de su progenitor, aunque claramente se ve que el padre no tiene ningún problema en dejar que su hija grabe el vídeo. La autora del polémico vídeo asegura que Apple no ha sabido comunicar claramente las normas al respecto de un producto que está anunciado, aunque no disponible como el iPhone X de este ingeniero.

Lo curioso es también que en el vídeo se puede comprobar que éste ha sido grabado con una llamativa cámara reflex y que la adolescente va grabando con ella en las oficinas de Apple sin que nadie le llame la atención. Cualquier periodista que haya podido visitar las oficinas de Apple en Cupertino, sabe lo estrictas que son las reglas sobre dónde se puede grabar y en todo momento va acompañado (o vigilado) por un empleado del departamento de prensa y relaciones públicas de Apple que controla la situación.

En definitiva, la decisión de Apple parece muy radical ante un vídeo que realmente no muestra nada especial de Apple ni del iPhone X. Si acaso, parece una llamada de atención de la compañía a sus empleados, ya que es evidente que a una empresa tan celosa de sus secretos no le hace gracia la mezcla de un padre ingeniero que trabaja en un nuevo producto con una hija “Youtuber”.