Microsoft lanzará en 2018 un dispositivo plegable en forma de libreta

Posiblemente ya has dado por desaparecida a Microsoft del segmento de los móviles, pero eso no significa no de lejos que la compañía de Redmond haya tirado la toalla en el segmento de la movilidad y el hardware. Y es que Microsoft no sólo sigue apostando por sus tabletas y ordenadores surface sino parece que sigue investigando nuevos formatos como el de tipo libreta que ya mostró en su concepto “Courier” y que, según Windows Central, podría hacerse realidad este mismo 2018. Según la información, el nuevo dispositivo tiene de nombre clave Andrómeda y podría ser unos de los primeros ultraportátiles con Windows 10 completo pero con “corazón” ARM con los chipset Qualcomm Snapdragon.

La clave del dispositivo es que estará creado para sacar el máximo partido de la escritura en pantalla con el puntero mediante Windows Ink. El concepto será similar al del recién presentado ZTE Axon M y aunque entendemos que será de un mayor tamaño, los rumores indican que el dispositivo mantendrá las funcionalidades de teléfono; pero sin buscar reemplazar a tu móvil. Según Windows Central, la idea del dispositivo plegable es la de convertirse en una libreta digital y muy unida a la aplicación OneNote, aunque como cualquier dispositivo con Windows 10 tiene su menú de inicio y podrá usar aplicaciones Universales (de la tienda de Microsoft), pero no se sabe si podrá usar aplicaciones Win32.

Microsoft lleva todo este año presentando patentes que tienen que ver con dispositivos plegables y el desarrollo de sistemas como Windows 10 para ARM muestran claramente que la compañía está preparando un nuevo tipo de ultraportátil, de modo que es lógico que uno de los formatos que esté barajando sea este de libreta. Como sabes, ya hay fabricantes como Lenovo que ya ofrecen un dispositivo en esta línea, el Yoga Book, aunque en este caso sólo tiene una pantalla y una superficie táctil para dibujar o que sirve de teclado.

Según la información, Microsoft busca crear un nuevo formato para usuarios que quieren crear, leer o tomar notas (no sería exactamente de consumo masivo) para que el resto de fabricantes creen sus propias versiones como sucede con el formato dos en uno de las Surface Pro.