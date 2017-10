Apple ha tenido que “empeorar” su Face ID para poder fabricar el iPhone X

Quizá hayas leído algo acerca de los problemas que está teniendo Apple para fabricar su iPhone X y como uno de los elementos más difíciles de producir no es otro que la cámara TrueDepth y los sensores que componen el sistema Face ID. Pues bien, según Bloomberg, Apple ha tenido que rebajar las tolerancias de los componentes de la cámara TueDepth para conseguir acelerar la fabricación de este elemento. La información señala que los fabricantes implicados en este sistema, entre los que están LG Innotek y Sharp, no conseguían obtener más de un 20 por ciento de unidades válidas en fabricación según los requisitos de precisión de Apple y, finalmente, para acelerar la producción, la compañía de la manzana ha tenido que rebajar sus especificaciones. La pregunta que se hace la industria (y que es la que puedes hacerte tú mismo) es: ¿Si Apple ha ampliado las tolerancias, significa entonces que el sistema Face ID ya no tiene la misma precisión?

Como te puedes imaginar, Apple no ha hecho declaración oficial al respecto, y aunque es posible que llegue en las próximas horas, en la presentación de sus reconocimiento facial aseguraba que había sólo una posibilidad entre un millón de que Face ID se equivoque y se desbloquee con el rostro de otra persona, mientras que con Touch ID, el lector de huella, las posibilidades aumentan hasta una entre 50.000. Así, se cree que incluso con la menor precisión de los componentes, la fiabilidad del reconocimiento facial será muy superior a la huella. Otro asunto distinto es que funcione con la misma velocidad, sin lecturas no válidas, o que sea más incómodo de usar en determinadas circunstancias, algo que no sabremos hasta que el iPhone X esté en la calle.

Como quizá recuerdes de la presentación del iPhone X, la camara TrueDepth del iPhone X es similar a una cámara Kinect de Microsoft en miniatura. Tiene una cámara convencional, a la que se une una cámara de infrarrojos, un emisor de infrarrojos (el llamado flood Illuminator) y el proyector de puntos. Todos funcionan de manera coordinada: el emisor y la cámara de infrarrojos detectan el rostro, e inmediatamente el proyector de puntos envía 30.000 puntos sobre el rostro para explorarlo en tres dimensiones y decidir si se trata del usuario registrado. Según Bloomberg, el componente más difícil de fabricar es el proyector de puntos “dot projector” ya que usa un láser VCSEL (lo que se denomina un diodo láser de emisión superficial con cavidad vertical) y se trata de un elemento muy frágil en el que unos pocos micrones pueden hacer que no funcione correctamente.

Según la información, con las nuevas especificaciones, LG Innotec ha pasado de un 20 por ciento a un 50 por ciento de unidades válidas producidas. Así, al menos parece que Apple puede recuperar el ritmo de producción de su iPhone X, del que se dice que sólo podrá vender 20 millones de unidades en 2017, la mitad de lo esperado y cuya disponibilidad va a estar limitada hasta finales de año. Esperemos que esta noticia no signifique que el reconocimiento facial funcione con menos fiabilidad y rapidez, ya que Apple se juega mucho con este elemento, que asegura es muy superior a la huella dactilar por la que ha apostado en las últimas generaciones del iPhone.