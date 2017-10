Steve Wozniak, cofundador de Apple, no está interesado en el iPhone X

Este mismo viernes 27 podrás reservar ya el nuevo iPhone X en la tienda en Internet de Apple y comprarlo a partir del próximo 3 de noviembre en las tiendas de la compañía, así como en los distribuidores autorizados Apple y los operadores. A pesar de la gran expectación que hay con respecto al espectacular nuevo iPhone X, parece que los problemas que ha tenido la compañía para producir el terminal harán que la cifra estimada de unidades vendidas durante 2017 sea de 20 millones, frente a los 40 millones que Apple esperaba poner en circulación. Además, como anécdota, hoy se han hecho públicas unas controvertidas declaraciones del otro cofundador de Apple, Steve Wozniak, que afirma que no está interesado en el iPhone X y que se conforma con un iPhone 8 que además dice “es igual que el iPhone 7 e igual que el iPhone 6”.

Por supuesto, hace décadas que Steve Wozniak no está involucrado en la vida de Apple ya que el ingeniero sólo participó en la creación de los primeros productos en los años 80, y aunque siempre se ha considerado una referencia, no se puede decir que sus opiniones sobre los smartphones tengan un peso muy importante. En todo caso, Wozniak ha declarado en una entrevista con la cadena CNBC que “normalmente corre a hacerse con el último modelo de iPhone, pero en este caso no tiene prisa”. El cofundador de Apple asegura además que es escéptico con respecto al funcionamiento del reconocimiento facial Face ID y ha dicho que está muy contento con su iPhone 8 “que es igual que el iPhone 7 y que es igual que el iPhone 6, al menos para mí” ha dicho.

No obstante, Wozniak explica que su esposa sí va a hacerse rápidamente con un iPhone X y espera verlo de cerca para poder dar una opinión más fundamentada. Por otro lado, Wozniak ha dicho que no está demasiado interesado ya en los smartphones sino en otras tecnologías como los vehículos autoconducidos. Curiosamente, uno de los últimos smartphones que hemos escuchado elogiar por Wozniak ha sido el YotaPhone (el móvil con pantalla trasera de tinta electrónica) que como sabes no ha tenido demasiado éxito.

iPhone X: la mitad de ventas de las esperadas en 2017

En cuanto a los problemas de producción del iPhone X, según Nikkei, Apple sólo será capaz de producir 20 millones de unidades de nuevo terminal, la mitad de lo que esperaba poder fabricar. Según 9to5mac, las mayores dificultades de Apple tienen que ver con la cámara frontal TrueDepth y no con las pantallas OLED que también afectaron a la producción en las primeras fases, pero ya se solucionaron en el mes de julio.

Según la información, la disponibilidad del iPhone X va a estar bastante restringida hasta comienzos de 2018. En pasadas temporadas, Apple ha conseguido ventas de más de 10 millones de unidades en el primer fin de semana de puesta a la venta, mientras que este año se tendrá que conformar con 20 millones en todo el final de año, lo que puede afectar de manera muy negativa a sus resultados del último trimestre de 2017.