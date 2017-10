Samsung patenta un corte en la pantalla para el lector de huella

Si has podido comparar un móvil con el lector de huella en el frontal y uno con éste elemento en la trasera, ya sabrás que la colocación en la parte trasera es habitualmente más incómoda. Y si has usado un Galaxy S8 o un Note 8, habrás comprobado que la situación del lector de huella al lado de la cámara es todavía menos afortunada, ya que no sólo tienes que estirar el dedo hasta la parte superior sino que nunca aciertas a ponerlo en el lugar adecuado sin antes tocar todo el resto de elementos de la cámara. Pues bien, parece que Samsung tiene una interesante idea para traer de vuelta el lector de huella al frontal del smartphone y no es esconderlo bajo la pantalla sino hacerle un pequeño hueco con un corte en el propio panel como estamos viendo en otros teléfonos como el iPhone X o el Essential PH-1, solo que en este caso iría en la parte inferior del móvil.

La idea se ha visto hoy en una patente que ha presentado la compañía coreana y muestra y modo de dejar un pequeño hueco circular en la parte inferior del panel de la pantalla que podría ser suficiente para integrar el lector de huella en el lugar en el que sin duda es el más conveniente. Este lector de huella podría además servir como botón de home táctil y su tamaño no estorbaría demasiado en la visualización. Se desconoce si Samsung podría estar pensando en usar una técnica similar para la cámara frontal, aunque a día de hoy en sus Galaxy S8 y Note 8 la cámara y el resto de sensores del frontal son lo bastante reducidos como para poderse integrar en el delgado marco del terminal.

A decir verdad, la solución parece bastante inteligente y podría ver la luz directamente ya en los Galaxy S9 ya que se cree que Samsung no tendrá listo un lector de huella bajo la pantalla hasta dentro de un año cuando se presente el Galaxy Note 9. Y es que para mucho es seguro más interesante recuperar la comodidad del lector frontal que eliminar por completo el marco de la pantalla, que desde el punto de vista estético queda muy atractivo; pero que no añade una gran ventaja al móvil. Y es que aunque los móviles todo pantalla son muy agradables a la vista, a la hora de sujetarlos y manejarlos son normalmente bastante más incómodos que los que tienen marcos.