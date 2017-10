Samsung España regala un Note 8 a todos los pasajeros de un vuelo de Iberia

Si hay algo que hay que reconocer de Samsung, es que es una compañía con una valentía inusitada, no sólo a la hora de concebir y lanzar productos arriesgados sino en sus acciones de marketing, publicidad y en su comunicación. Y es que, si hace un año los Galaxy Note 7 se estaban prohibiendo en los aviones por su riesgo de que se incendiasen, hoy la compañía ha regalado a los cerca de 200 pasajeros del vuelo de Iberia IB514 el último smartphone de la compañía, el Galaxy Note 8. La acción, como puedes entender, le ha costado un buen pico a Samsung ya que cada Note 8 cuesta más de 800 euros (el precio oficial supera los 1.000 euros), pero la repercusión que ha tenido hoy ha sido muy importante en todos los medios de comunicación, y se trata de una forma muy creativa de dar por superado el problema de los Note 7 del año pasado (a día de hoy no parece que se hayan registrado incidentes con baterías de ninguno de los terminales de Samsung posteriores al Note 7).

Según explica Samsung, para los pasajeros que embarcaron esta mañana a las 7:30 en el vuelo IB514 con destino a La Coruña, se trataba de un trayecto cualquiera, aunque la decoración del avión del avión con mensajes de la campaña ya daba algunas pistas de lo que sucedería minutos después. Cuando se completó el despegue y ya en vuelo, el comandante se dirigió a todos los pasajeros para confirmarles que eran los protagonistas de una acción muy especial. A continuación, Celestino García, Vicepresidente Corporativo de Samsung España, se encargaba de dar la buena noticia a los pasajeros y explicarles que iban a recibir un regalo muy especial.

Según el máximo responsable de Samsung en España “ha sido un momento muy especial pues estábamos deseando ver la cara de todos los pasajeros al recibir la noticia”, aunque no se han hecho públicas las opiniones o reacciones de los pasajeros (no sabemos si Samsung ha grabado la acción en vídeo o si publicará alguna de estas reacciones). En cualquier caso, por las imágenes que ha distribuido el fabricante, parece que la mayoría de los pasajeros estaban más que contentos con el regalo. Según Samsung, la acción forma parte de una colaboración que está llevando a cabo con Iberia en una campaña “que ha tratado de dar la vuelta a todo lo acontecido hace un año para aprovechar un soporte tan importante como los aviones”.

Curiosamente, dado que el Note 7 no llegó a venderse en nuestro territorio ya que se retiró del mercado antes de la fecha de lanzamiento en nuestro país, es quizá uno de los países en los que no se tuvo que hacer una presión excesiva para prohibir que los usuarios los subieran al avión. En países como EEUU sí se prohibió la entrada en los aviones a los vuelos con importantes penas para cualquiera que inciumpliese la probición. A día de hoy, el Note 7 ha sobrevivido en algunas regiones como Corea donde se ha vendido con una batería algo menor en una edición llamada Galaxy Note FE o “fan edition”, aunque no es fácil de encontrar en otros mercados.