Apple no intentará venderte el iPhone X sino “el modelo que necesites”

Dentro de unos pocos días, quizá empieces a ver ya los nuevos iPhone X en las tiendas de Apple luciendo como nunca en las más preeminentes zonas de exposición de los locales de la manzana. Ahora imagina que entras en una Apple Store, eliges un iPhone 8 y vas a la caja a hacer el pago: en ese momento, el dependiente te recuerda que tienes un modelo más avanzado y atractivo, con pantalla OLED, con el revolucionario reconocimiento facial FaceID y la cámara frontal True Depth… cuando te quieres dar cuenta estás pagando 300 euros más de lo que esperabas por un smartphone más caro y con novedades que quizá no necesitas realmente. Pues bien, hoy la responsable de las tiendas de Apple, Angela Ahrendts, ha asegurado que no va tratar de vender los modelos más caros y que su lema va a ser “un tipo de iPhone para cada tipo de usuario”.

Angela Ahrendts ha respondido así a las preguntas de la cadena de televisión CNBC explicando que su filosofía es la de tratar de ayudar al usuario a encontrar el dispositivo más adecuado y no sencillamente el más caro. Evidentemente, la cuestión comporta cierta subjetividad, pero se supone que no te intentarán vender un iPhone X para un preadolescente que va a tener su primer smartphone, o para alguien que busca un smartphone básico para hablar y usar redes sociales. Las palabras de la responsable del negocio de tiendas han sido exactamente:

“Internamente hemos dicho que el lema es ‘un iPhone para cada uno. Prefiero que le preguntemos para quién lo está comprando. Si tienen 6 o 7 años, ¿qué necesitan? Si es alguien que se inclina por otra cosa, ¿qué necesita? Hacemos esto con los Mac, hacemos eso con los iPad, ¿por qué no íbamos a hacerlo con el teléfono? Es más importante que demos el producto que necesitan en cada momento de su vida”.

De este modo, Angela Ahrendts apuesta por tratar de dar a los usuarios lo que necesitan y no el dispositivo más caro (que por otro lado no es siempre el que mejores márgenes deja a Apple). Curiosamente, la ejecutiva se llega a equivocar al decir que “hay un 5 (se refiere al iPhone SE) a un precio irresistible ahora, no todo el mundo necesita el diez (el iPhone X)”, y habla de las tiendas como centros que buscan establecer “una relación duradera y de confianza” con el usuario, aunque reconoce que los responsables financieros quieren que sirvan también para vender más dispositivos.

La entrevista de CNBC está muy centrada en las nuevas tiendas que Apple está abriendo en EEUU que se orientan cada vez más a ser centros culturales y de aprendizaje, pero si te interesa el mundo Apple y cómo enfoca su negocio a pie de calle, merece la pena echarle un vistazo.