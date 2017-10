Ya está aquí el Nokia 7, un gama media de lujo aunque con poco carisma

Nokia ha anunciado hoy en China su nuevo y esperado Nokia 7, un smartphone que se podría definir como un terminal de gama media alta y que se sitúa por debajo de su buque insignia, el Nokia 8 presentado hace algunos meses. El nuevo Nokia 7 es tal y como podía esperarse pero no incorpora el recién anunciado Snapdragon 636 de Qualcomm sino que equipa el procesador Snapdragon 630, también de gama media de la compañía estadounidense (aunque ya sabemos que en un futuro podría incorporar el nuevo ya que son cien por cien compatibles). En cualquier caso, el Nokia 7 ya está aquí y el precio parece bastante razonable para competir en esta gama media de lujo con smartphones como los Galaxy A de Samsung.

El Nokia 7 tiene cuerpo de aluminio y cristal con un diseño muy atractivo en la línea del Nokia 8, pero tiene un tamaño de pantalla de 5,2 pulgadas con panel IPS, resolución Full HD y cristal Gorilla Glass curvado. Los marcos superior e inferior no son exagerados, pero da la sensación de que habría cabido un botón de home, aunque el frontal no tiene botón alguno (ni siquiera capacitivo) y el lector de huella se encuentra en la parte trasera. El móvil en sí no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras con un índice IP54.

La cámara tiene un único módulo trasero aunque que equipa lentes Zeiss (o más bien “tecnología Zeiss”) con apertura F/1.8, un sensor de 16 MP y flash LED bicolor, mientras que la frontal tiene 5 MP. Nada muy especial, aunque Nokia señala que puedes tomar imágenes y vídeos usando ambas cámaras a la vez para tener un doble recuerdo en situaciones en las que quieres ver la escena y participar de ella al tiempo. La principal puede además grabar vídeo 4K, un característica que antes estaba sólo en los súper gama alta y ya vemos en smartphones más económicos.

La batería es de 3.000 mAh y en el interior lleva el mencionado Snapdragon 630 con 4 GB de RAM (aunque habrá una versión superior con 6 GB de RAM) y 64 GB de almacenamiento ampliables. Tiene otros detalles como conexión USB de tipo C, Bluetooth 5.0, NFC, y la conexión de datos LTE es de categoría 6 con velocidades de hasta 300 Mbps. Se suministrará de serie con Android 7, aunque Nokia indica que se actualizará a Android 8 (en realidad Nokia asegura que toda su gama actual tendrá la nueva versión del sistema).

El precio de la versión con 4 GB de RAM será de unos 319 euros, mientras que la edición con 6 GB de RAM subirá a unos 345 euros (al cambio), de manera que si se mantiene en este rango en nuestro mercado puede ser una opción interesante, a pesar de que ciertamente le falta algo de “gancho”, ya que es un smartphone muy equilibrado pero que no parece sobresalir por ningún aspecto.