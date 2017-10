HP ZBook x2, una estación de trabajo en forma de tableta dos en uno

HP no se conforma con convertir portátiles u ordenadores de tipo todo en uno (al estilo del iMac) en verdaderas estaciones de trabajo, sino que hoy ha anunciado un nuevo dispositivo de sus serie Z (que es como denomina a sus estaciones de trabajo) que podría denominarse como una Surface Pro pero con una buena dosis de anabolizantes. Y es que la nueva ZBook x2 busca ser una tableta o “dos en uno” para creadores que necesitan una gran potencia a la vez que las posibilidades del uso con puntero como si fuese una tableta gráfica. Por supuesto, la HP ZBook x2 no tiene ni de lejos la esbeltez y ligereza de una Surface; pero busca seducir a quienes quieren poder usar su interfaz con el puntero para dibujar, hacer bocetos o diseñar, y después no tener que cambiar de dispositivo para generar gráficos 3D, realizar animaciones, editar imágenes de gran tamaño o tratar vídeo o sonido.

La tableta tiene un aspecto que recuerda mucho a las tabletas (nunca mejor dicho) Wacom Cintiq, que usan muchos diseñadores, por la multitud de botones que tiene en los marcos laterales que sirven para crear atajos o funciones personalizadas; pero en este caso integra ya la propia estación de trabajo.

Tienes dos opciones de pantalla a elegir según la tecnología de panel o si deseas una superficie anti reflejos mate o la habitual brillante, siempre con un tamaño de 14 pulgadas y una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles. En ambos caso tienes también soporte para puntero de precisión con 4.000 niveles de sensibilidad a la presión. La carcasa es de aluminio, pesa 1,7 kilos (y 2,2 kilos con teclado, de manera que no es una pluma), un espesor de 15 mm y tiene una peana para colocarla como un portátil. El teclado es mecánico, con trackpad y se acopla con un sistema magnético; pero que tiene además conexión Bluetooth de modo que lo puedes usar incluso cuando la tableta está desacoplada.

En cuanto a conexiones con cable tienes dos USB-C con Thunderbolt 3, un puerto USB 3.1 convencional, salida HDMI, lector de tarjetas y conexiones de sonido minijack. Además tiene cámaras de 5 y 8 MP.

En el interior, la HP ZBook x2 puede llevar hasta un procesador Intel Core i7 i7-8650U de octava generación con cuatro núcleos a una velocidad de hasta 4,2 GHz, hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento SSD. En el apartado gráfico cuenta con un sistema Nvidia Quadro M620 con 2 GB de memoria dedicada.

Los precios comienzan en 1.750 dólares en EEUU (no sé detalla qué tipo de configuración) y saldrá a la venta en diciembre. Sin duda es un dispositivo muy específico para profesionales creativos que pueden ver muy interesante el concepto de la Surface; pero que en terminos de rendimiento se les puede quedar algo limitada.