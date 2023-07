Va a un Mercadona a primera hora y lo que se encuentra es inaudito

Mercadona es la cadena de supermercados líder de España. Con 1.628 supermercados por todo el país, cada día acuden a ellos miles de personas a hacer la compra. Muchas deciden ir a primera hora de la mañana para así poder dedicar el resto del día a otras cosas. Es más, ya se ha convertido en una estampa habitual ver a personas haciendo fila esperando a que suban las persianas a las nueve en punto.

Una costumbre que ha sorprendido (y mucho) al conocido tiktoker valenciano Peldanyos. En uno de sus últimos vídeos en la red social cuenta su experiencia yendo a comprar a primera hora de la mañana a un supermercado de Mercadona.

«Curiosa experiencia», relata, mientras observa a una decena de personas mayores con el carro esperando la señal para poder entrar en el establecimiento. De repente, la cajera anuncia que pueden pasar y comienzan a entrar en fila de dos.

Según explica en un vídeo anterior, la razón por la que ha ido tan pronto a Mercadona es para hacerse con los nuevos New York Rolls que ha lanzado recientemente la cadena. Unos días antes fue tarde y ya no quedaban, así que decidió ir a primera hora, pero lo que no se esperaba era encontrarse con una decena de personas mayores ‘compitiendo’ por ver quién entra antes en el establecimiento.

Un estadounidense alucina en Mercadona

Esta semana también se ha hecho viral en TikTok el vídeo del estadounidense @smithinspain en el que muestra su sorpresa con lo que se vende en la sección de carnicería de Mercadona.

«¡Vivir en otro país requiere de tener una mente abierta! Especialmente cuando se trata de alimentación y a la hora de hacer la compra en las tiendas», dice en la descripción del vídeo.

«Cerdo siempre está bien. Ternera me gusta. Podríamos hacer cordero o pavo, que siempre es una buena opción. A todo el mundo le gusta el pollo y entonces, también podríamos hacer conejo… espera un momento, ¡conejo!», asegura en el vídeo.

En la descripción ha explicado que en España el conejo es un ingrediente común y que se utiliza en recetas como la paella.