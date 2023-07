El último ataque que deja KO a Bertín Osborne: «Me dijo que…»

La nueva guerra de Bertín Osborne y Chabeli Navarro atraviesa un momento fundamental. La modelo ha regresado a Telecinco para aportar nuevos datos sobre la presunta historia de amor que mantuvo con el artista. Reconoce que se sintió ofendida cuando le escuchó decir que no le conocía de nada. Bertín ha terminado admitiendo que tuvieron “tres encuentros”, pero Chabeli insiste en que fueron muchos más. De hecho el presentador, siguiendo el relato de la influencer, le dio llaves de su casa porque disfrutaban de una gran confianza. ¿Quién está mintiendo y quien es la verdadera víctima de esta historia?

“Sí, cobre dinero de Bertín Osborne”, ha confesado Chabeli Navarro en su última entrevista en ‘Fiesta’, programa que en verano presentan Frank Blanco y María Verdoy. Chabeli reconoce que firmó un contrato con Bertín después de quedarse embarazada, pero asegura que “eso no tiene nada que ver con el embarazo”. Insiste en que ella quedó “en una situación precaria”, por eso el que era su amigo se ofreció a ayudarla. ¿Cómo? Dándole 10.000 euros en un primer pago y 1.200 por cada mes de embarazo. El problema es que Navarro decidió abortar.

Chabeli Navarro deja KO a Bertín Osborne

Chabeli Navarro ha desarmado a Bertín. Según su discurso, el presentador le intentó convencer de que el hijo que estaba esperando no era suyo. “Me dijo que tenía hecha la vasectomía”, explica en Fiesta. Supuestamente, el presunto engaño llegó hasta tal punto que la modelo se puso en contacto con su exnovio para saber si el bebé podía ser de él. Este le dijo que era imposible porque no habían mantenido relaciones en aquella época. Navarro promete que durante esos meses solamente estaba con Bertín, así que no había más opciones, a pesar de que ella se sintiera presionada y también empezase a dudar.

La modelo dio una entrevista en una publicación muy conocida y aseguró que Bertín Osborne no quería hacerse cargo del bebé. Es cierto que este dato es contradictorio porque después ha terminado reconociendo que el presentador le dio 10.000 euros. “Me dijo que si lo tenía sería un hijo secreto. Me dijo lo mismo que ha dicho ahora con Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado”. Siempre siguiendo su discurso, estas palabras le hicieron pensar y presuntamente terminó interrumpiendo el embarazo porque no se sentía acompañada.

Las pruebas de Chabeli

La joven, cansada de que le pongan en duda, ha regresado a ‘Fiesta’, programa donde dio su primera entrevista después de anunciar que había estado embarazada del presentador. Ha aportado pruebas para demostrar su testimonio, concretamente unos audios que ha podido escuchar el periodista Aurelio Manzano. “Es una conversación entre Chabeli y Bertín en la que hablan de interrumpir el embarazo y él le explica a ella lo que el médico le ha dicho respecto a cuál sería el proceso por el que ella tendría que pasar”, explica el colaborador.

El ex de Fabiola Martínez amenaza con demandar

Bertín Osborne sigue negando el testimonio de Chabeli Navarro y asegura que ha emprendido acciones legales contra ella. La modelo garantiza que todavía no ha recibido ninguna demanda. Sin embargo, afirma que se ha puesto en contactos con sus abogados para poder defenderse en los tribunales. Quiere demandar a algunos tertulianos.