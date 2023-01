Los tres alimentos sin los que Karlos Arguiñano no puede vivir: se retiraría si no los tiene

Karlos Arguiñano está presentando su libro de recetas por distintos medios, mostrando su conocimiento de la cocina y revelando que tres alimentos son fundamentales para él. El celebre cocinero no ha dudado en compartir su sabiduría con el mundo y de hacerlo a través de unos libros de recetas que ya son éxitos de ventas. Su último libro le ha llevado a confesar a su público uno de sus grandes secretos. Los básicos de su cocina, sin los que no podría cocinar ni ser el gran cocinero que es.

Karlos Arguiñano ha revelado que no puede vivir sin estos tres alimentos

La cocina de Karlos Arguiñano es una de las más seguidas del mundo, ya sea a través de sus recetas que plasma en los libros como de su programa de televisión, la vemos cada día. Es un hombre capaz de cocinar una serie de platos caseros con fundamento y lo hace a través de unos ingredientes que son los que marcan la diferencia.

La grandeza de cada una de las recetas de Arguiñano está en la manera en la que cuida los ingredientes. Una buena materia prima es fundamental para conseguir disfrutar de una gama de sabores increíble. España es la mejor despensa del mundo, productos con denominación de origen increíbles, regados con el oro líquido, el aceite de oliva.

Para Karlos Arguiñano, hay tres ingredientes básicos en toda cocina. Según una entrevista en Gastro Ser: «Hay gente que detesta la coliflor o el ajo, pero si a mí me quitan el ajo, la cebolla y el aceite de oliva, me retiro de la cocina. Digo «agur» y me voy. ¿Cómo vas a quitar el ajo de la cocina? ¿Estás todo el día besando o qué?”.

Es decir, junto al aceite de oliva, el ajo y la cebolla son otros dos básicos, pero especialmente el ajo. El mal aliento que dicen que produce no puede competir con el sabor que añade a platos y salsas de todo tipo. Ese secreto de todo cocinero, ese punto especial que para Arguiñano es fundamental.

La cebolla un básico para sofritos, salsas y también guisos, ese dulzor que parece imposible de retirar de la cocina de este popular cocinero. Karlos Arguiñano lo tiene claro y por eso nunca dejaría que faltasen de su cocina estos tres ingredientes principales destinados a crear una infinidad de platos.