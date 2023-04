Todo lo que se sabe sobre la relación del momento entre Melanie Griffith y su novia Jamie Lee Curtis

No se habla de otra cosa. Muchos medios internacionales aseguran que Melanie Griffith ha iniciado una relación sentimental con Jamie Lee Curtis. La noticia cada vez tiene más repercusión y muchos periodistas aseguran que incluso la ex de Antonio Banderas ha confirmado los rumores. Pero otras fuentes garantizan que todo ha sido un malentendido. Hay dos teorías enfrentadas y un ejército de fans que desea que triunfe el amor. De momento solamente está demostrado que las artistas se conocen desde hace más de 40 años, de ahí que ambas se tengan tanto aprecio.

Varios programas americanos han trabajado sin descanso hasta descubrir lo que está pasando. La conclusión es clara: Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis están unidas por un mismo sueño. Cuando eran niñas ambas soñaron con arrasar en Hollywood y por suerte lo han conseguido. El problema es que la ex de Antonio Banderas escribió un mensaje confuso en sus redes y el público piensa que está enamorada de Curtis. Como ninguna lo ha desmentido el rumor no ha dejado de crecer, así que todavía hay muchos que dan por bueno esta presunta historia de amor.

Las palabras de Melanie Griffith

Melanie sí ha dicho que Jamie Lee Curtis era su novia. Aquí surgen tres posibilidades: que estuviera bromeando, que estuviera hablando seriamente o que estuviera intentando dar publicidad a la película de su amiga. Recordemos que Jaime Lee está nominada a los Premios Oscar y la supuesta declaración de amor de Griffith hace alusión al largometraje. ¿Estamos delante de una campaña de publicidad? No son pocos medios los que aseguran que este tercer supuesto es el correcto. Sus palabras exactas fueron: “¡Qué maravillosa es mi novia Jamie Lee Curtis! Ella lo es todo, ella es ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’”.

La última parte de la frase hace alusión al título de la última película de Curtis, de ahí que haya gente que no se lo haya tomado en serio. Otros medios están convencidos de que las actrices han declarado su homosexualidad y están viviendo una historia de amor. Esta teoría tampoco es descabellada porque ambas han tenido oportunidad de desmentir el romance y no lo han hecho. También hay quien dice que a ninguna les interesa porque no quieren que se hable de su vida privada. Pero, entonces ¿por qué Melanie dijo que era su novia?

Una bonita historia de amor

Melanie Griffith ya pronuncia la palabra “novia” y esto ha servido para que muchos periodistas confirmen la relación. Ella no ha dado demasiados detalles, pero todos los medios coinciden en algo: entre las actrices hay mucho amor. Sea del tipo que sea, pero hay amor. Se conocen desde hace 40 años. Ahora solamente hace falta saber cómo y en qué fecha empezaron el presunto romance. “Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que abarcan toda la gama de la vida y el amor y evocan risas, lágrimas y recuerdos precioso”, escribe Melanie.

Todas las dudas sobre el romance

Como hemos explicado, después de esta polémica ni Melanie ni Jamie Lee Curtis han hablado. Pero la primera que dijo que eran novias fue la ex de Antonio Banderas. También dijo: “¡Por ti, Jamie! Te quiero hasta la luna”. Algunos periodistas siguen teniendo dudas, pero hay estrellas de Hollywood que lo tienen claro. Han usado las redes para felicitar a la pareja. De ahí que muchos medios lo tengan claro: en Estados Unidos todo el mundo está convencido de que son novias. Que es la palabra exacta que pronunció Griffith.