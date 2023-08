Toda España se prepara para lo peor de la ola de calor extrema: no cesará y seguirá en aumento

España se prepara para lo peor de la ola de calor extrema que se convertirá en la cuarta de la temporada, no cesará y seguirá en aumento. Nos enfrentamos nuevamente al gran enemigo del verano, las altas temperaturas parece que no quieren abandonarnos en estos días. Casi llegamos a un final del verano en el que tendremos que estar preparados para lo peor. El calor no cesará y seguirá en aumento durante esta semana, tocará esperar hasta finales de semana para ver el cambio que necesitamos sentir en el tiempo.

La ola de calor extrema no cesará y seguirá en aumento en España

Este mes de agosto nos está dejando unas cifras que sorprenden. Empezamos con una ola de calor tras otra, estos días afrontaremos la cuarta de la temporada con temperaturas que pueden superar los 40º. El verano 2023 será recordado como uno de los más calurosos desde que se tienen registros, el calor no cesará y seguirá en aumento.

La AEMET advierte de que prácticamente el país se dividirá en dos. Pasaremos de una ola de calor extremo a unas cifras por debajo de lo que sería habitual. Literalmente los termómetros se van a desplomar, pero solo parcialmente, se llegará a un final de semana en la que el país quedará a merced de un desplome de las temperaturas por partes.

Tal como advierten en redes sociales los expertos de la AEMET: “Durante la #OlaDeCalor que comienza este domingo, las temperaturas serán extremadamente altas, muy poco habituales para la época del año en casi todo el país. Posteriormente, habrá un descenso térmico importante y, en el norte, las temperaturas podrían ser inusualmente bajas.”

El norte del país prácticamente ya entrará en un otoño anticipado, este descenso térmico puede poner de nuevo en la lista de anomalías térmicas a este país. Llegaremos a unos registros que serán inusuales, con un desplome de las temperaturas que llegarán después de una ola de calor considerable.

Nada tendrá que ver el inicio de la semana con el final, será como dos estaciones diferentes. Nos podemos acostar en lo peor del verano y nos levantaremos en un otoño que será bienvenido. Nada es eterno y menos el verano, nos guste o no, tendremos que despedirnos de él durante los próximos días, especialmente si vivimos en el norte donde se empezará a notar la entrada de aire frío.