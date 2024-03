¿Tienen Aitana y Sebastián Yatra una relación abierta? La pista que ha levantado todas las sospechas

En las últimas horas se está hablando mucho de Aitana y Sebastián Yatra. Diversas fuentes aseguran que se han dado una segunda oportunidad y ahora hay pruebas que demuestran qué concepto tienen estos artistas de las relaciones abiertas. Las redes han rescatado algunas declaraciones que Aitana ha ido dando a lo largo de los años sobre este tema tan controvertido. Casualmente piensa lo mismo que Sebastián, quien se confesó hace unas semanas con Vicky Martín Berrocal y defendió cuáles eran los únicos valores que, según su punto de vista, no podían faltar en un noviazgo: el respeto.

El intérprete de ‘Tacones rojos’ insistió en que el amor no se medía por las normas que hay establecidas en la sociedad. Defiende que cada pareja debe marcar su propio reglamento para alcanzar la felicidad. «Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados», declaró en un podcast presentado por la exmujer de Manuel Díaz.

Varios testigos han visto a Aitana con Sebastián Yatra en el aeropuerto de Londres. Cada vez son más los que confirman la reconciliación entre ambos, pero ninguno de ellos está dispuesto a dar explicaciones. Esto ha puesto en circulación muchas teorías y las palabras de Aitana han cobrado sentido. La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ declaró durante una de sus entrevistas que estaba a favor de las relaciones abiertas. Su argumento fue el mismo que el que usó Sebastián: para ella lo único que importa es que las dos partes estén de acuerdo.

Aitana defiende las relaciones abiertas

Aitana abrió su corazón durante una entrevista que dio para promocionar su gira ‘Alpha Tour’. Exactamente dijo: «Yo estoy a favor de las relaciones abiertas, quiero decirte: si se habla bien. Yo creo que todo hay que hablarlo y es importante que haya confianza. Hay que establecer una base guay, sabiendo que os queréis de verdad y partiendo de esa base, pues a mí no me parece mal. Sabiendo que hay esa base y que hay confianza, bien».

Estas palabras han cobrado mucho sentido ahora que se ha dejado ver con Sebastián Yatra. Sus fans han puesto encima de la mesa otra vertiente que no podemos perder de vista. Después de la ruptura, Aitana aseguró que iba a seguir en contacto con Yatra porque antes de haber sido novios eran buenos amigos. Tanto es así que Ocaña no se molestó con él cuando confirmó que habían puesto punto y final al noviazgo.

La cantante es muy discreta con su vida privada, tanto es así que tardó mucho tiempo en reconocer abiertamente que se había enamorado de Sebastián Yatra. Por eso, cuando el colombiano desveló que habían roto, fueron muchos los que pensaron que la catalana se había enfadado. En ese momento dio un paso adelante para prometer que no estaba molesta, pues entendía que Sebastián estaba en su perfecto derecho de hacer públicos los datos que considerase oportunos porque la relación también había sido suya.

La polémica opinión de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra le contó a Vicky Martín Berrocal en ‘A solas con’ que «el ego» le impulsaba «a estar con otras personas», aunque mantuviera una relación sentimental estable y estuviera profundamente enamorado. Cabe la posibilidad de que haya llegado a un acuerdo con Aitana. Esa es la teoría que se maneja en las redes sociales. Los dos están de acuerdo con las relaciones abiertas y lo cierto es que Ocaña cumple todos los requisitos que pide Yatra para comprometerse con alguien.

«Creo que en este momento de mi vida tiene que haber -para que no sea sólo una amistad- una atracción física. Es como la base. Una atracción física y química. Ya después de eso, que sea buena persona. Hasta ahora nunca me he enamorado de alguien que no me haya gustado antes, pero puede pasarme», declaró en el podcast anterior.

Sus declaraciones han tenido mucha repercusión y algunos le han acusado de tener un pensamiento egoísta. No obstante, el colombiano tiene un ejército de fans muy numeroso y también ha recibido apoyos. En la misma entrevista donde defendió las relaciones abiertas también recalcó que era una persona sensible. «Se puede llorar sin lágrimas. Hay gente que está más triste que cualquiera y hace 10 años que no derrama una lágrima», recordó. Es este argumento el que han usado sus defensores para protegerle de los nuevos escándalos.