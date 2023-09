Taylor Swift desvela la increíble razón que le une a Stephen King. No te dejará indiferente

La historia de Taylor Swift está plagada de éxitos. Disfruta de una proyección internacional y esto ha hecho que pueda esconder muy pocos secretos. Cada vez se conocen más cosas sobre su pasado y recientemente se ha develado qué le une a Stephen King. La Reina de la Música y el Rey del Terror tienen en común mucho más de lo que parece, pero antes de desvelar qué está pasando debemos tener en cuenta un aspecto importante.

Taylor Swift está en el centro de la noticia porque ha salido a la luz su última decisión profesional: ha rechazado participar en la Super Bowl. Muchos artistas sueñan con actuar en el citado evento, pero ella tien en mente un plan más importante. Está en mitad de su gira ‘The Eras Tour’ y ha asegurado que no tiene tiempo material para desplazarse hasta allí y organizarlo todo. No obstante, ya se ha negado a cantar en la Super Bowl en otras cuatro ocasiones, por eso su planteamiento no resulta convincente.

La última polémica de Taylor Swift

La cantante está en boca de todos por el asunto anterior, pero también por la confesión que hizo hace un tiempo sobre Stephen King. En primer lugar confirmó que es una de sus grandes seguidoras y ha sorprendido mucho que él haya declarado lo mismo. Es decir, el sentimiento es mutuo. Tanto es así que Stephen se ha inspirado en una canción de Taylor para escribir uno de sus libros. Pero no, la vinculación entre estas dos estrellas no se queda ahí, va mucho más allá.

Taylor Swift no necesita promoción ninguna porque es conocida a nivel internacional, pero es bastante cercana y en su momento aceptó dar una entrevista en ‘The late show’. Fue entonces cuando reconoció su admiración hacia el escritor. Este se basó en ella para escribir una de sus obras, pero la cantante hizo lo mismo con su canción ‘Hey, Stephen’. Aprovechó su intervención en el programa americano para declararse fan de Stephen King. Este tema había quedado el olvido, pero recientemente ha regresado a la actualidad.

Nadie se ha quedado indiferente

A todo el mundo le ha sorprendido que Taylor Swift se haya inspirado en la figura de Stephen King para componer una de sus canciones. La artista siempre se ha caracterizado por ser muy romántica y el escritor es todo lo contrario, de hecho es considerado el Rey del Terror. Por eso los seguidores de la cantante están tan extrañados y la confesión que hizo en ‘The late show’ pasó inadvertida en su momento.

El nuevo éxito de Taylor

Taylor Swift no se cansa de hacer historia y después de triunfar con su gira Eras Tour se ha propuesto estrenas una película basada en este proyecto musical. Los expertos aseguran que ‘The Eras Tour: Concert Movie’ podría recaudar más de 100 millones de dólares durante el primer fin de semana. De hecho algunas películas tan importantes como ‘El Exorcista’ han modificado su fecha de estreno para no coincidir en taquilla. Llama mucho la atención que una de las canciones que interpreta en este espectáculo está relacionada con Stephen King.