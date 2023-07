Es tan grave que la AEMET no puede responder: el raro episodio que está sufriendo España

La AEMET no pude responder ante el raro episodio que está sufriendo España durante estos días de verano. Las anomalías no dejan de llegar a unos mapas del tiempo que pueden convertirse en históricos. Los expertos en el tiempo son los que están más pendientes de una serie de datos que nunca se han visto hasta la fecha. Ante las preguntas de los que están pendientes del tiempo, la AEMET no ha podido responder. Este es el raro episodio que está sufriendo España durante estos días.

La AEMET no puede responder ante el raro episodio que está sufriendo España

El país entró en la llamada canícula, las altas temperatura de estos días son fruto de este periodo del 15 de julio al 15 de agosto. La tercera gran ola de calor dejó España convertida en un gran horno ibérico y lo peor de todo es que no tiene fecha final en algunos puntos del país que seguirán sufriendo las altas temperaturas.

Estamos ante unas cifras que parece que no quieren descender. La AEMET mira unos mapas del tiempo en los que las cifras altas son las que marcan lo que está a punto de llegar. Estamos acostumbrados a un verano en el que el calor acabe siendo el gran protagonista, aunque estos últimos tiempos es algo más habitual de lo que nos esperábamos.

Las redes sociales han servido a la AEMET para lanzar un claro mensaje, tocará prepararse para un verano con mucho calor. Esta última gran ola según dicen: “En estos momentos no es posible establecer con certeza el fin de este episodio de ola de calor. El escenario más probable indica una tendencia a que continúen los descensos térmicos, aunque todavía durante varios días más, las temperaturas estarán por encima de los valores habituales en zonas de la mitad sur peninsular y Baleares”.

Este último comunicado de la AEMET no tiene pues fecha final para un calor extremo que nos afecta a todos. Habrá zonas del país en las que el verano se cronificará dando lugar a unos días infernales y unas noches tropicales. Lo peor de estas cifras es que estamos ante un territorio que se está acostumbrado a ver llegar un calor extremo sin precedentes, como el Valle del Guadalquivir que literalmente se ha convertido en uno de los puntos calientes esta temporada.