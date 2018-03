Ana Julia ya fue condenada a prisión por estafa a un empresario en Burgos

Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel, ya fue condenada a prisión por estafa a un conocido empresario en Burgos. No obstante, no ingresó en la cárcel al tratarse de una pena inferior a 2 años y no contar con antecedentes penales.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO en Burgos relatan que tras el correspondiente juicio se la condenó a una pena de prisión y a una sanción económica. Sin embargo, no llegó entrar en la cárcel por las citadas circunstancias. El origen del delito fue el vaciado de las cuentas corrientes del hostelero que falleció tras un cáncer a finales de 2012.

El Diario de Burgos asegura que Ana Julia estuvo detenida por esa causa. Las fuentes del Juzgado de lo Penal de la ciudad castellana indican que, en todo caso, fue una prisión provisional ya que, tras la sentencia, no se dictó un auto de ingreso entre rejas.

Como ha publicado OKDIARIO, Ana Julia tuvo varias parejas sentimentales en Burgos con las que terminó con problemas económicos de por medio. Juntarse a este hostelero viudo y adinerado le permitió dejar la carnicería y empezó a mantener un alto nivel de vida. Días antes de fallecer, Ana Julia pretendió casarse con él, pero los hijos del empresario lo impidieron.

Eso no evitó que se adueñara de joyas, que cobrara 35.000 euros de un seguro de vida y que dejara a deber una operación de aumento pecho por 5.000 euros. El motivo que esgrimió a los hijos para entrar en quirófano era que tenía un tumor.

Mientras el hostelero estaba en los días previos a la muerte, Ana Julia no le prestó la atención mínima. Evitó llamar a la ambulancia mientras tenía una crisis en casa o incluso, tal como ha comentado la hija Jessica en Antena 3, ella desconectó un cable mientras el enfermo estaba en cuidados intensivos en el hospital.

Incógnitas sobre los hechos de 1996

Por otra parte, se esperan novedades sobre el caso archivado sobre el fallecimiento de la primera hija de Ana Julia al caer en un patio interior desde un séptimo piso en Gamonal.

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León explican a OKDIARIO que todavía no han informado sobre si se han realizado diligencias penales para poder así reabrir el caso. Argumentan que es posible que un juez sí haya practicado ya alguna pesquisa nueva, pero en ese hipotético caso aún no ha decidido si informar o no al respecto. En ese caso es porque se tendrían indicios muy sólidos.