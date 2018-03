Un estudiante muerto y otro herido en un “tiroteo accidental” en un instituto en Alabama

Una estudiante ha muerto y otro ha resultado herido este miércoles en un instituto del estado de Alabama, en Estados Unidos, en un “tiroteo accidental”, según ha informado la Policía.

El tiroteo se ha producido en el Huffman High School de Birmingham, el instituto más grande de los siete que hay en la ciudad, según la cadena estadounidense ABC News.

“Dos estudiantes han estado involucrados en un tiroteo esta tarde en el instituto Huffman”, ha señalado la escuela de secundaria en un comunicado. “La Policía está investigando las causas del tiroteo”, ha añadido.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ha asegurado que le “entristece” la muerte de la estudiante, de 17 años. “Rezo por la familia de esta joven que trágicamente perdió su vida. Cada vida es preciosa y, aunque fue un accidente, reafirma que no hay lugar para que los estudiantes tengan armas de fuego en el campus”, ha señalado a través de su cuenta en Twitter.

