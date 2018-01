Violencia machista

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo día 25 a Reynaldo C.E., acusado de intentar asesinar a su ex mujer a puñaladas con un cuchillo de cocina en un callejón mientras le decía: “Esto es lo que tú querías, vas a morir”, y que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 20 años de cárcel.

Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, este hombre, de nacionalidad peruana y sin antecedentes penales, se separó de su mujer el 15 de mayo de 2016 tras nueve años de matrimonio a iniciativa de ella después de que él le propinara una bofetada en medio de una discusión.

El 25 de julio de ese mismo año, y “con ánimo de amedrentar a su esposa” según la Fiscalía, el acusado envió una serie de mensajes al teléfono de ella en los que se podía leer amenazas como “te voy a matar antes de que te largues de viaje”, lo que ocasionó “un profundo temor a ésta”.

Sobre las 22.15 horas del día 4 de agosto, el acusado se dirigió al hospital donde trabajaba su ex mujer y “con el ánimo de acabar con su vida” se escondió en un callejón oscuro y esperó allí hasta que salió su ex pareja acompañada de una amiga.

Cuando la acompañante estuvo distraída, Reynaldo C.E. abordó a su ex mujer por la espalda, la inmovilizó en el suelo y comenzó a asestarle varias puñaladas con un cuchillo de cocina de unos 10,5 centímetros, causándole cortes en cuello, cara, ojos, sien, pecho, abdomen, piernas y brazos.

Más de 15 heridas y de 20 cicatrices sufridas por la víctima, como recoge la Fiscalía en su escrito, lesiones que le han causado un “perjuicio estético importante” y que hicieron que estuviera inhabilitada para su profesión 60 días, de los cuales siete los pasó hospitalizada.

El acusado, que huyó cuando escuchó que alguien avisaba a la Policía, volvió a enviar mensajes amenazantes a su ex pareja al día siguiente en los que decía: “Si no eres para mí, no serás para nadie. Vuelve conmigo o la próxima vez, será letal”. Ese mismo día fue detenido y el juez dictó prisión provisional sin fianza.

La Fiscalía pide 20 años de cárcel en total por delitos de maltrato, amenazas graves y asesinato en grado de tentativa con agravante de parentesco, además de una indemnización de 65.289 euros por secuelas físicas y lesiones.