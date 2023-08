La sobrina de la Reina Letizia cambia por completo: así está ahora Carla Vigo

Carla Vigo ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram al publicar una foto completamente renovada. Ya no es la misma, pero para entender esta noticia debemos analizar el contexto. Carla ganó mucha notoriedad hace unos años y se convirtió en la sobrina más mediática de la reina Letizia. Evita hablar de la monarca, pero de vez en cuando hace excepciones porque considera que hay rumores que no son justos. Ha desmentido que tenga mala relación con Letizia, todo lo contrario. La reina se preocupa por ella y está pendiente de todos sus pasos.

La influencer y actriz ha roto su silencio en las redes sociales, pero nunca ha dado entrevistas hablando de doña Letizia. En una ocasión aseguró que la reina se preocupaba de toda su familia, dijo que no era cierto que solamente estuviera pendiente de su agenda institucional. “Sí, está pendiente de mí, que se entere la gente. No sé por qué la gente tiene que comentar que no se ocupa de mí cuando no me han visto en su vida. No me conocen, pero bueno”.

El gran cambio de Carla Vigo

La sobrina de Letizia Ortiz se ha convertido en noticia porque ha seguido los consejos de su amiga Amor Romeira, artista y colaboradora de Telecinco. Carla se ha sometido a un retoque estético que está muy de moda: la definición de cejas. Ha mostrado cómo ha cambiado su rostro con este simple gesto y sus fans están realmente sorprendidos. Han aplaudido su atrevimiento de forma unánime. No podemos dejar pasar por alto la buena fama que tiene Vigo, a pesar de las críticas que recibió en el pasado.

Carla dejó claro que nunca había conseguido ningún trabajo por influencias de la Casa Real. Sí, es sobrina de la reina, pero todos sus empleos de actriz se los ha ganado gracias a su talento. Tiene muchos amigos en la profesión y está plenamente integrada en el mundo del espectáculo. Es amiga de Amor Romeira, quien trabaja en Telecinco y tiene capacidad para defenderla. Es Amor la que le ha animado a retocarse las cejas.

Cuánto cuesta el retoque

Según ha explicado el diario ‘La Razón’, este retoque tiene un precio de 45 euros, pero es probable que a Carla Vigo se lo hayan regalado a cambio de publicidad. La sobrina de la reina ha promocionado el centro que ha elegido para hacerse este cambio. Tiene una cuenta de Instagram con 30.000 seguidores y todo lo que hace genera repercusión. Cada vez trabaja con profesionales más destacados y de vez en cuando da declaraciones sobre su familia que generan mucho revuelo.

Su relación con Letizia Ortiz

Carla siempre se ha caracterizado por ser muy sincera, de hecho ha tenido varios problemas por este motivo. Hace unos meses zanjó todos los rumores asegurando que nunca había tenido conflictos con Letizia Ortiz, todo lo contrario. “Me parece un poco raro que la gente cuestione cómo nos llevamos, porque no están ahí y no saben lo que pasa. No entiendo que cuestionen una relación en la que ellos no están presentes”.