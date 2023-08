Si tienes esta edad te va a afectar: el cambio más importante que llega al carnet de conducir

La DGT sigue proponiendo cambios con respecto al carnet de conducir y tendrás que estar muy atento a lo que puede pasar si eres una de las más de 5 millones de personas que cuenta con más de 65 años y el carnet en vigor, pero también si algún familiar tuyo se encuentra en esta situación con respecto a su permiso de conducir, ya que se vienen modificaciones importantes que conviene conocer y apuntar.

Si eres de aquellas personas que tiene cerca de caducar o le acaba de caducar su carnet de conducir y has alcanzado o superado los 65 años debes saber que la renovación del carnet tiene que realizarse cada cinco años, algo que si tú edad es menor, se realiza con una vigencia de 10 años, desde el momento en el que se saca la persona en cuestión, el permiso de conducir. Por tanto, si a los 65 años te renuevas el carnet será a los 70 cuando te toque la primera renovación de esta nueva categoría por rango de edad.

La Dirección General de Tráfico tiene especial atención en los conductores mayores, ya que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años, como también los conductores con edad superior a 65 años y, por desgracia, también los accidentes de tráfico en esta franja de edad . La subdirectora de educación y formación vial de la DGT, Maria José Aparicio, informó de que el 30 % de los fallecidos en la Unión Europea por accidentes de tráfico tienen una edad superior de 65 años.

Por tanto, la DGT ha pedido extremar medidas en cuanto a la renovación del carnet de conducir hacia los mayores de 65 años, por lo que el proceso de renovación implicará nuevos trámites, incluyendo un examen psicotécnico estricto. Este es el principal motivo por el que podrían no renovarte el carnet de conducir en esta franja de edad, pero además, la ley también tiene en cuenta posibles enfermedades y otras modificaciones con las que la vigencia del permiso podría no ser de cinco años, si no reducirla a dos en algunos casos particulares.

Las enfermedades que se encuentran estipuladas dentro del grupo que implica la no renovación del permiso de conducir son de tipo cardíaco, como las arritmias o una intervención con marcapasos, respiratorias, como la apnea del sueño, crónicas, caso del Alzheimer o el Parkinson, trastornos psiquiátricos de carácter grave, o la más común, en referencia a problemas de visión.

¿Cómo se renueva el carnet de conducir?

La renovación del carnet de conducir en España se realiza a través de un centro de reconocimiento médico que esté autorizado por la dirección general de tráfico (DGT). En estos centros se realiza un examen psicotécnico por parte de profesionales, además de cobrar la tarifa correspondiente al reconocimiento y a la tasa de tráfico. Las personas mayores de 70 años, muchas de las que deberán atender a este artículo, están exentas de pagar la cantidad correspondiente a la tasa de tráfico. En caso de aprobar el test psicotécnico, se le entregará un permiso provisional para la circulación hasta que se tramite, días después, el carnet de conducir definitivo que será enviado por correo postal es un máximo de seis semanas.