Es el secreto mejor guardado. Antonio Lobato habla y revela toda la verdad

Su dilatada trayectoria profesional no ha conseguido que su vida privada forme parte de la esfera pública. Antonio Lobato es uno de los locutores más importantes del país, pero se ha ganado el respeto de sus compañeros y nadie investiga en su pasado ni en su presente. Cada vez tiene más confianza con sus seguidores, así que acaba de conceder una entrevista muy personal donde cuenta su gran secreto. A sus 58 años, luce un físico espectacular, pero ¿cómo lo ha conseguido? Ha explicado cuál es la clave de su éxito y ha dado datos que han dejado a todos sin palabras.

Lo primero que ha hecho ha sido recalcar que siente una gran pasión por el deporte, por eso siempre que puede realiza su actividad preferida: la escalada. Según ha desvelado, en esta nueva etapa de su vida disfruta de más tiempo libre y lo dedica a disfrutar de su pasión. El periodista, nacido en Oviedo, no ha descansado hasta triunfar en su profesión. Lo ha conseguido gracias a su esfuerzo y a su dedicación. Todos los que han trabajado con él insisten en que es un compañero estupendo.

El secreto de Antonio Lobato

Antonio Lobato tomó una decisión es su carrera que le ayudó a organizar su vida: firmar un contrato con Moviestar. Según ha contado, cuando estaba en la primera línea de la Fórmula 1 apenas tenía tiempo de hacer nada y no podía practicar su deporte preferido. Siente que llevaba una vida demasiado ajetreada, por eso ahora está encantado. Ha hablado abiertamente del tema para que su querido público comprenda cómo logra mantener su físico.

“Antes, cuando viajaba a todos los circuitos con la Fórmula 1, mi vida era muy desorganizada. Comía fatal, no tenía tiempo para entrenar y la mitad del tiempo estaba fuera de España. No podía ir al gimnasio, montaba un poco en bici cuando volvía, pero era un desastre”, ha desvelado en la revista ‘Men’s Health’. Y continúa: “Desde que lo dejé y luego fiché por Movistar tengo tiempo y orden y una de las cosas que más me gustan es hacer deporte”.

El periodista confiesa su gran error

Antonio Lobato conecta estupendamente con el público porque siempre va con la verdad por delante. En su última intervención ha reconocido que en ocasiones no ha sido demasiado constante con el deporte, a pesar de que para él es necesario realizar alguna actividad. El problema que tiene, según su punto de vista, es que se cansa con facilidad. Exprime un deporte al máximo, pero luego necesita hacer otro.

«He pasado por distintas fases y siempre voy al máximo. Me dio por correr y acabé haciendo un maratón, me da por la bici e hice 3 Titan Desert y todas las carreras que te puedas imaginar». Ahora tiene otra prioridad: «Desde hace unos años me ha dado por la escalada, que es lo que me está poniendo mucho más fuerte de lo que era y me lo estoy pasando muy bien, es súper adictivo».

La clave de su alimentación

Lobato ha recalcado que tener el cuerpo que tiene a su edad no es sencillo. Una de las claves es la alimentación y ha reflexionado sobre este tema. Reconoce que antiguamente no llevaba unos buenos hábitos, pero logró aprender que era más que necesario para mantenerse en forma. No solo eso, lo más importante es que es fundamental para no tener ningún problema de salud. «Era terrible. Hubo un tiempo en que estaba al límite de estrés y no comía nada, solo me alimentaba de Red Bull, ni agua. Y no comía. Luego en el hotel cenaba como una lima, estaba muerto de hambre y comía de forma compulsiva».