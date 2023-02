Sale a la luz el secreto que Christian Gálvez siempre ha escondido: te quedarás a cuadros

Christian Gálvez ha revelado un gran secreto en vivo y en directo en su programa que ha dejado a sus seguidores a cuadros. La vida de este popular presentador ha estado casi siempre frente a las cámaras. Pese a su juventud, lleva décadas siendo el protagonista de los más singulares programas de televisión. Actualmente está en 25 palabras ha conseguido renovar después de mantener unos buenos datos de audiencia que le han servido para consolidarse y tener la confianza suficiente para contar un importante secreto.

Christian Gálvez siempre ha escondido un secreto que ha salido a la luz

El programa ’25 palabras’ de Christian Gálvez ha revelado un gran secreto sobre este hombre. Parece que haber estado mucho tiempo en la televisión lo convierte en alguien muy familiar, pero siempre hay elementos que se quedan atrás. Forman parte de la vida más íntima de este jugador de fútbol que recientemente ha salido a la luz.

A punto de entregar los 300.000 del programa que presenta, una conversación con Antonio, uno de los concursantes hizo salir a la luz este gran secreto. Al parecer Christian estuvo a punto de tener otro nombre muy distinto. Los nombres nos marcan y son consecuencia de una serie de casualidades tal como hemos podido comprobar con Christian Gálvez.

El presentador está en su mejor momento personal y también profesional. Quizás por eso ha querido revelar en una anécdota que casi se acaba llamando Paul. El nombre que procede de la comunidad inglesa y es poco común en España estuvo a punto de ser el suyo. Una casualidad acabó con la idea que tenía su madre de llamarle así.

Según él mismo cuenta: “Yo no solo me llamo Christian…” y después de esta gran revelación explicó el motivo: “Mi madre es de la línea de la Concepción y estaba acostumbrada a ver a todos los ‘llanitos’ allí, a todos los ingleses. De hecho, yo me iba a llamar Paul, pero de repente escuchó Christian y le encantó”.

El único problema llegó a la hora del bautizo. El cura no estaba de acuerdo en llamarle Christian al no tener santo y por eso necesitaron un nombre delante. En este caso el de su padre, que se llama Carlos, así que Christian explicó que: “Carlos Christian. Y ahí se quedó”. Revelando de esta manera uno de sus grandes secretos personales.