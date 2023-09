En shock Rodolfo Sancho deja a todos con la boca abierta: lo que ha hecho no se lo esperaba nadie

Rodolfo Sancho ha aterrizado en Tailandia y ya ha visitado a su hijo en la cárcel de Koh Samui. Lo último que ha hecho ha dejado a todos con la boca abierta, pues nadie se esperaba que tuviera un cambio de comportamiento tan repentino.

El mítico actor pertenece a una familia importante. Es hijo del famoso Sancho Gracia y está más que acostumbrado a tratar con los medios de comunicación, por eso su última actitud está dando tanto de que hablar. En un primer momento los abogados de Daniel Sancho aseguraron que el joven cocinero había pedido que en España se hablase mucho del tema. Su objetivo era cumplir condena en una cárcel española y por eso pidió: «No os olvidéis de mí».

Cuando Rodolfo Sancho llegó a Tailandia fue amable con los reporteros que le estaban esperando. Carmen Bafalgón, la abogada y criminóloga que Rodolfo ha contratado como portavoz oficial, aseguró que el artista iba a conceder unas declaraciones en la puerta de la cárcel. A cambio quería que los medios que estaban esperándole en prisión desaparecieran, pues las autoridades no se sentían cómodas con tanta presión. Rodolfo ha cumplido su palabra y ha mantenido una charla con varios periodistas, pero el tono que ha empleado no era el esperado y ya hay en circulación todo tipo de rumores.

Impacto por lo último que ha hecho Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho ha reproducido un discurso muy pacífico, siempre poniendo por delante a las autoridades tailandesas. En ningún momento ha arremetido contra los altos cargos porque sabe que su hijo se encuentra en pleno proceso judicial. «Quiero dejar claro que Daniel ama este país, a su gente y su cultura», ha empezado diciendo. Sin embargo, sus palabras fueron más agrias cuando habló de aquellos periodistas que, según su punto de vista, no estaban haciendo una buena cobertura del caso.

«Para los que creen que estoy tirando llorando por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí», ha declarado. El público se ha sorprendido bastante al descubrir que el actor ha cambiado de actitud y ahora está a la defensiva. Pero, ¿qué es lo que tanto le ha molestado?

Rodolfo pide respeto por su hija y por su madre

Rodolfo Sancho ha pedido que los medios respeten a su madre porque tiene una edad avanzada y no quiere que se lleve ningún disgusto. Disfrutaba de una relación muy estrecha con Daniel Sancho, por eso todo lo que ha sucedido le ha afectado tanto. El actor también ha solicitado que los reporteros se alejen de su vivienda para que su hija pequeña, la que tiene con la actriz Xenia Tostado, no se vea afectada. La prensa ha cumplido con ambos requisitos, por eso nadie entiende el último comportamiento de Rodolfo.

El objetivo del actor

Ramón Chippirrás, uno de los portavoces de Rodolfo Sancho, ha dado unas nuevas declaraciones. «Hasta ahora teníamos una línea de trabajo con lo que llegaba y el resto eran hipótesis. Esas hipótesis quedan descartadas, al menos oficialmente, para dar el máximo respeto a la investigación policial y empezar a trabajar». El nuevo objetivo de los abogados que ha contratado Rodolfo es demostrar que presuntamente Daniel Sancho actuó por un impulso y no de forma premeditada. La policía le ha acusado de lo contrario y ha solicitado para él la pena de muerte, por eso hay tanta presión y de ahí la actitud de Sancho.