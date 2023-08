Roberto Leal sufre un accidente en pleno directo en Pasapalabra: tremendo susto

Roberto Leal ha dado un paso importante que no tiene vuelta atrás: convertirse en la estrella de una cadena privada. En una de sus entrevistas aseguró que el éxito le había llegado tarde, por eso fue algo inesperado que ha ido gestionando con el paso del tiempo. Primero brilló en TVE y ahora está triunfando en Antena 3, pero cree que esto es un arma de doble filo. Piensa que una vez ha cruzado ciertos límites ya no puede retroceder, pues la sociedad le ve en un puesto concreto. “Me asusta que de pronto se apaguen los focos. Me han dicho que cuando eres presentador ya nunca te vuelven a ver como un redactor o reportero, que es lo que he sido siempre”.

El comunicador cada vez cosecha más éxitos, pero asegura que es muy responsable y tiene claro que la fama no dura para siempre. Prueba de ello es el caso de Jorge Javier Vázquez. ¿Quién iba a decir que el líder de Telecinco iba a desaparecer de un momento a otro y de una forma tan extraña? Roberto insiste: “Me asusta que tengo 43 años y mucha gente me dice que tengo la carrera hecha, pero la televisión es una montaña rusa”.

El otro susto de Roberto Leal

Roberto Leal piensa en su futuro, pero no es la única preocupación que tiene. Recientemente ha tenido un susto en el plató de ‘Pasapalabra’. Uno de los secretos de su éxito es que disfruta trabajando. Protagoniza momentos muy divertidos que no tardan en hacerse virales en las redes. Todo en él es una fiesta. Durante una de las pruebas del citad programa ha tenido un pequeño accidente que casi le hace perder la dentadura. Se ha resbalado, se ha apoyado en la mesa y se ha dado un golpe.

El incidente se ha desarrollado durante la prueba de ‘La Pista’. El presentador ha dado paso a una melodía y su invitada, que en este caso era Inma del Moral, tenía que descubrir de qué canción se trataba. Roberto, cuando ha salido a la luz que estaban escuchando ‘La ventanita’, una canción interpretada por Sergio Vargas en 1992, se ha animado a bailar. En mitad de la interpretación se ha resbalado. Por suerte ha logrado apoyarse en la mesa, pero se ha dado un golpe. “Casi pierde la dentadurita”, le ha dicho su invitada.

“Llevo más de cinco años de éxitos”

Roberto Leal ha conquistado las redes con el incidente que ha tenido. Por suerte no ha pasado nada grave y todo se ha quedado en un susto. En una entrevista en ‘El Mundo’ explicó cómo se sentía a la hora de tener tanta repercusión, cómo se tomaba ser un rostro tan mediático e influyente. Todo lo que hace se convierte en tendencia y eso es complejo de asumir. “El éxito lo controlo bastante más. Llevo cinco años de éxito en mi carrera pero todos los días trabajo para que eso se mantenga en el tiempo y para que nunca me pase factura”.

Roberto brilla en ‘Pasapalabra’

‘Pasapalabra’ es uno de los proyectos más destacados de Roberto Leal, pero hay muchos otros. Programas que le han hecho acumular una buena fortuna, pero tiene claro que no está por encima de nadie. “Si no sabes administrarlo, se te sube a la cabeza, te vuelves loco y piensas que es infinito”, contesta cuando le preguntan por el dinero que gana en televisión. “Yo llevo una vida bastante normal, sigo los pasos de mi madre, que es guardar para cuando no hay”.